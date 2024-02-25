إخضاع مساحة بقرية خلوة البرادعة بالقليوبية لقانون حماية الآثار

نشرت الوقائع الرسمية قرار وزارة السياحة والآثار، رقـم 411 لسنة 2022 بإخضاع مساحة (13ف، 4ط، 22.56س) بقرية خلوة البرادعة - مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

ونص قرار وزارة السياحة والآثار قـرار رقـم 411 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 7/12/2023 وزير السياحة والآثار، أنه بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار؛ وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية ؛ وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار؛ قـــــرر:

مـادة أولى - إخضاع مساحة (13ف، 4ط، 22.56س) بقرية خلوة البرادعة - مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، والموضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية وكشف الإحداثيات المرفقين، لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

مـادة ثـانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

ونصت المذكـرة الإيضـاحية لمشروع قرار وزير السياحة والآثار بشأن إخضاع مساحة (13ف، 4ط، 22.56س) بقرية خلوة البرادعة - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية تنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على “لا يجوز منح تراخيص للبناء فى المواقع أو الأراضى الأثرية. ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فى المواقع أو الأراضى الأثرية أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة”.

كما نصت على أنه لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأى عمل يترتب عليه تغيير فى معالم هذه المواقع والأراضى إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.

ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضى المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتى تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التى يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق. ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضى التى يتبين للمجلس، بناءً على الدراسات التى يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسرى حكمها على الأراضى الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها. وفى جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزارى المنصوص عليهما فى الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضى التى تخص وزارة الدفاع.

تنص المادة (67) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر الصادرة بالقرار الوزارى رقم 712 لسنة 2010 والمعدلة بقرار وزير الآثار رقم 365 لسنة 2018 "تشكل بقرار من الوزير لجنتان دائمتان مختصتان بالآثار هما اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، واللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية. كما تنص المادة (70) من ذات اللائحة على: "تختص اللجنتان، كل فيما يخصه بالنظر فيما يتعلق بشئون الآثار، وعلى الأخص الموضوعات الآتية.

4- تحديد الأراضى المطلوب إخضاعها وفقًا لأحكام المادة (20) من القانون إذا ما توافرت بها شواهد أثرية بناءً على الدراسات التى يجريها المجلس. يقع المسطح المراد إخضاعه بقرية خلوة البرادعة - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية وتبلغ مساحته (13ف، 4ط، 22.56س). جاء بمحضر معاينة المحرر بتاريخ 8/6/2023 وتأشيرة المساحة والأملاك والتقرير العلمى: تم تشكيل لجنة لمعاينة المسطح المراد إخضاعه حيث تبلغ مساحته (13ف، 4ط، 22.56س) وهو عبارة عن كتلة سكنية تتخللها بعض المساحات الخالية بالقرية وحدودها كالتالى: الحد الشمالى: أرض زراعية. الحد الجنوبى: طريق ترابى مدخل القرية. الحد الشرقى: طريق ترابى. الحد الغربى: طريق مرصوف (قها القناطر).

كما تبين وجود شواهد أثرية عبارة عن كسرات فخار بالمسطحات الخالية بالقرية ضمن المسطح المطلوب إخضاعه.

وقد ورد بالتقرير العلم، أنه أثناء حفر شبكة الصرف الصحى بالقرية ظهرت كتلة حجرية ضخمة من الجرانيت الوردى ترمز لعصر الدولة الحديثة تزن حوالي من 4 إلى 5 أطنان تقريبا وطوله حوالى 3م تقريبًا وعرضه حوالى 1م تقريبًا وعلى أحد جوانبه نقوش غائرة وخراطيش تعود للملك (رمسيس الثاني) ترمز لعصر الدولة الحديثة وتم استخراجها ونقلها وإيداعها بالمخزن المتحفى بكفر الشوبك وتم تسجيلها برقم (۳۹۷۲) بسجل آثار القليوبية (شمال3). وإذ وافقت اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها فى 25/7/2023 على إخضاع مساحة (13ف، 4ط، 22.56س) بقرية خلوة البرادعة - مركز القناطر الخيرية - محافظة القليوبية. لـذلـك فقد أعد مشروع القرار المرفق ويتشرف السيد الدكتور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار برفعه للتفضل بالنظر وعند الموافقة بإصداره.