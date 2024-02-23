جمارك الدخيلة تحبط محاولة تهريب كمية من المبيدات الزراعية

تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمناطق اللوجستية، من ضبط محاولة تهريب كمية من المبيدات الزراعية المحظور استيرادها أو تداولها إلا بموافقة مسبقة طبقًا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءً على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة للمناطق اللوجستية برئاسة ممدوح عبدالغني، وإدارة المركز اللوجستي برئاسة الدكتور ياسر البكري السنباطي، وحسن سليط، مفادها محاولة شركة ت. ك تهريب أصناف مخالفة داخل مشمول حاوية 20 قدم رقم FFAU1396877 واردة من الصين ومقدم عنها البيان الجمركي رقم 466528 والصنف طبقًا للمستندات المقدمة عبارة عن زيت مادة مساعدة.

وتم تشكيل لجنة مكوّنة من: عبدالسلام عارف، طارق خليل، عماد الدين صبري، وجمال صالح من المركز اللوجستي، ومحمد شحاتة، مدير إدارة الفحص، وأحمد حامد، مدير التعريفة، بالفحص الثانية التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهريب برئاسة محمد مصطفى درويش، ومحمد عويضة، مدير إدارة التهريب بالدخيلة، وطلعت مراد، ومحمود فيالة، مدير إدارة الأمن الجمركي لمعاينة المشمول وسحب عينة وإرسالها للتحليل بالمعمل المركزي للمبيدات فأفاد المعمل بأن الصنف مبيد خام في صورة زيتية بنسبة 94.87%.

وقرر مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية.

ولغت التعويضات والرسوم المعرضة للضياع والغرامات 25 مليونًا و500 جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهريب الجمركي.