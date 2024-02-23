الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جمارك الدخيلة تحبط محاولة تهريب كمية من المبيدات الزراعية

جمارك الدخيلة
جمارك الدخيلة

تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدي كمال الشهاوي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمناطق اللوجستية، من ضبط محاولة تهريب كمية من المبيدات الزراعية المحظور استيرادها أو تداولها إلا بموافقة مسبقة طبقًا لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءً على إخبارية سرية مقدمة من الإدارة العامة للمناطق اللوجستية برئاسة ممدوح عبدالغني، وإدارة المركز اللوجستي برئاسة الدكتور ياسر البكري السنباطي، وحسن سليط، مفادها محاولة شركة ت. ك تهريب أصناف مخالفة داخل مشمول حاوية 20 قدم رقم FFAU1396877 واردة من الصين ومقدم عنها البيان الجمركي رقم 466528 والصنف طبقًا للمستندات المقدمة عبارة عن زيت مادة مساعدة.

وتم تشكيل لجنة مكوّنة من: عبدالسلام عارف، طارق خليل، عماد الدين صبري، وجمال صالح من المركز اللوجستي، ومحمد شحاتة، مدير إدارة الفحص، وأحمد حامد، مدير التعريفة، بالفحص الثانية التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة التهريب برئاسة محمد مصطفى درويش، ومحمد عويضة، مدير إدارة التهريب بالدخيلة، وطلعت مراد، ومحمود فيالة، مدير إدارة الأمن الجمركي لمعاينة المشمول وسحب عينة وإرسالها للتحليل بالمعمل المركزي للمبيدات فأفاد المعمل بأن الصنف مبيد خام في صورة زيتية بنسبة 94.87%.

وقرر مجدي كمال الشهاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية.

ولغت التعويضات والرسوم المعرضة للضياع والغرامات 25 مليونًا و500 جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهريب الجمركي.

رجال الإدارة المركزية جمارك الدخيلة ضبط محاولة تهريب كمية المبيدات الزراعية تهريب أصناف

مواد متعلقة

وزير المالية: تطوير القدرات الجمركية لتيسير حركة التجارة الإلكترونية

الوقائع تنشر قرار "الإسكان" بشان الكود المصرى لأسس التصميم

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون إنشاء صندوق "قادرون باختلاف"

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

الوقائع تنشر تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

تفاصيل صرف العلاوات والحافز الإضافي للعاملين بالدولة بعد قرار الرئيس

إتاحة البيئة التجريبية لمنظومة توحيد أسس احتساب ضريبة الأجور حتى 15 أبريل

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار أراضي وعقارات "الخط الثاني للقطار الكهربائي" منفعة عامة

الأكثر قراءة

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

هزة عنيفة للسوق السوداء| الدولار يتراجع 10 جنيهات.. والذهب ينخفض 250 جنيهًا

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

ماذا بعد الصفقة الكبرى؟.. اقتصاديون لـ"الدستور": رسالة ثقة ونجاح كبيرة للاقتصاد المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة