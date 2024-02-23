الوقائع تنشر قرار "الإسكان" بشان الكود المصرى لأسس التصميم

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 857 لسنة 2023 بشان يستبدل بنص البند 6-5-5-1 (فقرة أ) الخاص بعرض الممر التجاري المغطى بالكود المصري لأسس التصميم ولحماية المنشآت من الحريق.

ونص (الجزء الأول) النص الآتى، مع الابقاء على باقى الاشتراطات مجتمعة. لا يجوز أن يقل عرض أى ممر تجاری مغطى عن عدد وحدات الخروج اللازمة لاستيعاب حمل الإشغال الكلى الذى يخدمه الممر وفى جميع الحالات يجب ألا يقل عرض الممر التجارى عن الحدود الدنيا الآتية: (9) أمتار – إذا كان الممر غير مزود برشاشات مياه تلقائية. (6) أمتار - إذا كان الممر التجارى يخدم محلات من الجهتين ويكون صافى مسطح الإشغال بالدور يزيد عن (3000م2) (4٫5) متر - إذا كان الممر التجارى يخدم محلات من الجهتين ويكون صافى مسطح الإشغال بالدور يزيد عن (1500م2) وحتى (3000م2). (3) أمتار في الحالات الآتية:

أن تكون المحلات المطلة على الممر من جهة واحدة فقط. إذا كان الممر التجارى يخدم محلات من الجهتين، صافى مسطح الإشغال التجارى بالدور لا يزيد عن (1500م2). وفى جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى الممر التجارى المغطى الذى يقل عن (90) مترًا الاشتراطات الآتية مجتمعة: عدم وضع أى إشغالات أو عوائق بالممر.. أن يكون الممر مزودًا بنظام إنذار آلى للكشف عن الحريق.. أن يكون الممر مزودًا بمنظومة سحب دخان ميكانيكية.. أن يكون الممر مزودًا بنظام الرشاشات التلقائية

ونص قراروزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 857 لسنة 2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 1964 فى شأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء ؛ وبعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة ٢٠٠٥ فى شأن إعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة ٢٠٠٥ فى شأن اللائحة التنفيذية للمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛ وعلى قرارنا رقم ١٥٢ لسنة ١٩٩٨ فى شأن اصدار الجزء الأول من الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ؛ وعلى المذكرة المقدمة من السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء رقم (75) بتاريخ 6/9/2023 بشأن تعديل البند الخاص بالاشتراطات الواجب توافرها فى الممرات التجارية رقم ((6-5-5-1- أ) بالجزء الأول من الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق؛ قرر:

(المادة الأولى): يستبدل بنص البند 6-5-5-1 (فقرة أ) الخاص بعرض الممر التجارى المغطى بالكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق (الجزء الأول) النص الآتى، مع الابقاء على باقى الاشتراطات مجتمعة. لا يجوز أن يقل عرض أى ممر تجاری مغطى عن عدد وحدات الخروج اللازمة لاستيعاب حمل الإشغال الكلى الذى يخدمه الممر وفى جميع الحالات يجب ألا يقل عرض الممر التجارى عن الحدود الدنيا الآتية: (9) أمتار – إذا كان الممر غير مزود برشاشات مياه تلقائية. (6) أمتار - إذا كان الممر التجارى يخدم محلات من الجهتين ويكون صافى مسطح الإشغال بالدور يزيد علي (3000م2) (4٫5) متر - إذا كان الممر التجارى يخدم محلات من الجهتين ويكون صافى مسطح الإشغال بالدور يزيد عن (1500م2) وحتى (3000م2). (3) أمتار فى الحالات الآتية: أن تكون المحلات المطلة على الممر من جهة واحدة فقط. إذا كان الممر التجارى يخدم محلات من الجهتين، صافى مسطح الإشغال التجارى بالدور لا يزيد علي (1500م2).

وفي جميع الأحوال يجب أن يتوافر فى الممر التجارى المغطى الذى يقل عن (90) مترًا الاشتراطات الآتية مجتمعة: عدم وضع أى إشغالات أو عوائق بالممر.. أن يكون الممر مزودًا بنظام إنذار آلى للكشف عن الحريق.. أن يكون الممر مزودًا بمنظومة سحب دخان ميكانيكية.. أن يكون الممر مزودًا بنظام الرشاشات التلقائية.

(المادة الثانية): ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ النشر. صدر فى 30/9/2023 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.