عامر حسين يكشف موعد سفر القطبين إلى السعودية

أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة، أن هناك ضغوطات كثيرة للغاية في جدول مباريات هذا الموسم بسبب مشاركات الأندية في البطولات الإفريقية، وتوقفات الأجندة الدولية للمنتخب الوطني.

وقال حسين في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المُذاع على قناة الزمالك: "الدوري توقف لمدة 45 يوما بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية إلى جانب الأجندة الدولية، وهذا الأمر سيؤدي إلى تأخير انتهاء بطولة الدوري الممتاز، وستكون هناك مؤجلات حال وصول الأندية المصرية إلى نهائيات البطولات الإفريقية سواء دوري أبطال إفريقيا أو الكونفيدرالية".

وأضاف: "هناك استعداد بشكل خاص واحتفال ضخم لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي، والناديان سيتوجهان إلى السعودية قبل اللقاء بـ5 أيام وحال انتهاء اللقاء بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي ثم ركلات الترجيح".