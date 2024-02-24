السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الحكومة الفلسطينية: الولايات المتحدة تمارس عدوانًا ضدنا

نبيل أبو ردينة
نبيل أبو ردينة

قال نبيل أبوردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، إن الإدارة الأمريكية هي التي تمارس عدوانًا على الأراضي الفلسطينية، عبر حماية  العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأكد أبوردينة، في تصريحات تليفزيونية، أن الإدارة الأمريكية لم تنفذ أي وعد من وعودها بخصوص القضية الفلسطينية، مردفًا: "يجب أن نتحدث بصوت واحد مع الإدارة الأمريكية لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة".

وشدد أبوردينة على ضرورة اهتمام الإدارة الأمريكية بمصالحها في المنطقة، قائلًا: "وليس إسرائيل فقط، حيث إن الدول العربية قادرة على الضغط".

تابع: "القدس خط أحمر وغزة جزء منا ولا نقبل بتجزئة أراضينا، ولن نتنازل عن مصالح الشعب الفلسطيني"، لافتًا إلى أن هناك عروضًا مغرية تصل إلى الحكومة الفلسطينية، حيث إن إسرائيل والإدارة الأمريكية تريد من القيادة الفلسطينية التخلي عن القدس.

أردف: "قلنا إن اليوم التالي للحرب في غزة يتضمن الضفة والقدس وغزة ولا نقبل تهجير المواطنين"، مشيرًا إلى إبلاغ الجانب الأمريكي منذ اليوم الأول للحرب على غزة أننا لن نتخلى عن خطوطنا الحمراء.

وأشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان فصل غزة عن الضفة وعدم قيام الدولة الفلسطينية.

كما أبدى الاستعدادية لانطلاق الانتخابات بعد وقف العدوان يحضرها كل المراقبين في العالم ولا نستثني أحدًا سواء حماس أو الجهاد أو غيرها، مردفًا: "لا مانع لدينا لدخول أي أحد لمنظمة التحرير الفلسطينية وفق الالتزامات الوطنية ووفق الشرعية".

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