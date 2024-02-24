السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قيادى فلسطينى: الأقصى للمُسلمين وحدهم وليس لغيرهم حق ولو فى ذرة تراب

الأقصى
الأقصى

أكد رئيس لجنة الحريات في الداخل المحتل، الشيخ كمال الخطيب، اليوم السبت، أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم، وليس لغيرهم حق ولو في ذرة تراب واحدة فيه.

وقال الخطيب - في تصريح صحفي - إن الشعب الفلسطيني الذي يحب ويعشق الأقصى المبارك لن يتركه وحيدًا، وسيظل يشد الرحال إليه في كل العام عامة وفي رمضان خاصة، مشددًا على أن المسجد الأقصى المبارك بكل مصلياته وكل حيطانه وكل ساحاته وكل حبة تراب ونسمة هواء فيه، وما تحت الأرض حتى الأراضين السابعة وما فوق الأرض حتى السماء السابعة، للمسلمين. 

وأضاف: "ما أصغرهم وما أحمقهم الذين يصدرون القرارات بها يمنعوننا ويحرموننا من الأنس والتمتع والجلوس في ساحات الأقصى، ونحن أقرب الفلسطينيين والعرب والمسلمين إليه".

وتتواصل الدعوات الفلسطينية، للرباط في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه خلال هذه الأيام وخلال شهر رمضان، وكسر الحصار المفروض عليه، والتصدي لقيود الاحتلال المتصاعدة تجاهه. وأكدت الدعوات ضرورة تكثيف التواجد في الأقصى وتجاوز قيود الاحتلال العسكرية، في البلدة القديمة والمناطق المحيطة بالمسجد المبارك.

لجنة الحريات المسجد الأقصى الشعب الفلسطيني رمضان الأقصي

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