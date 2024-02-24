جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط بلواء جفعاتى خلال الحرب فى قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل الضابط إيال شومينوف، 24 عاما، من كرميئيل، خلال الحرب شمال قطاع غزة.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القتيل هو قائد سرية في كتيبة شاكيد (424)، لواء جفعاتي، وفقا لما نقلته وسائل الاعلام العبرية قبل قليل.

سرايا القدس: نخوض معارك ضارية ضد جيش الاحتلال في خان يونس

وسبق، وأعلنت سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، عن أنها تخوض اشتباكات ضارية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في خان يونس.

وقالت سرايا القدس في بيانها: "نخوض اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال وآلياته بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع والأفراد في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس".

ووفقًا لوكالة سما الفلسطينية، سقط شهيدان بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي قرب أبراج طيبة، وثالث برصاص قناصة الاحتلال في شارع 5.

فيما قام جيش الاحتلال بإخلاء بالقوة مدرسة هارون الرشيد التي تضم نازحين داخل حي الأمل غرب خان يونس.

تقارير إسرائيلية: التوصل للخطوط العريضة بشأن الهدنة خلال محادثات "باريس"

فيما أفادت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، اليوم السبت، بأنه تم التوصل إلى "خطوط عريضة لاتفاق" في محادثات جرت في باريس نهاية هذا الأسبوع.

ووفقًا للصحيفة، التقى وفد إسرائيلي، يضم رؤساء أجهزة المخابرات الداخلية والخارجية، مدير وكالة المخابرات المركزية ورئيس وزراء قطر وأرفع مسؤول استخباراتي مصري في محاولة "لفتح الطريق أمام" التقدم نحو الهدنة وعودة المحتجزين لدى حماس.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن مسؤولًا إسرائيليًا نقلته عدة مواقع إعلامية عبرية قال إنه تم التوصل إلى “خطوط عامة لاتفاق” بين الممثلين الإسرائيليين والأمريكيين والمصريين والقطريين لوقف مؤقت لإطلاق النار.

ونقلت القناة 12 عن المسؤول قوله: “كانت هناك محادثات جيدة، وهناك تقدم كبير”.