السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكرى "النصف من شعبان" بالعجوزة

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال حضوره احتفالية النصف من شعبان

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، احتفالية ذكرى ليلة النصف من شعبان، والتي أقامتها مديرية الأوقاف بالجيزة في مسجد المغفرة بحى العجوزة.
 

وقدم اللواء أحمد راشد التهنئة إلى الشعب المصري بشكل عام، وأبناء محافظة الجيزة وأعضاء الجهاز التنفيذي، والقيادات الأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بشكل خاص، بمناسبة الاحتفال بذكرى ليلة النصف من شعبان داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها.


وأشارالمحافظ إلى أهمية الاستفادة وتعلم الدروس والعبر من تلك الذكرى العطرة، والتي تم فيها تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؛ لتعميق وترسيخ معاني الإسلام السمحة وأهدافه السامية في النفوس، داعيًا المواطنين إلى تحويل تلك النفحات الإيمانية نحو  استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.
 

وبدأت الاحتفالية بتلاوة مباركة للقرآن الكريم، ثم ألقى الشيخ السيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، كلمة تحدث فيها عن فضل هذه الليلة المباركة وعن كيفية استلهام الدروس والعبر المستفادة منها، أعقبها تقديم ابتهالات تواشيح لصغار المنشدين.
 

وحضرالاحتفالية إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد نور، السكرتير المساعد، والشيخ الدكتورالسيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، ورؤساء أجهزة التفتيش والمتابعة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات وممثلي مديرية الأوقاف.

وكان افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض "أهلًا رمضان" الرئيسي والمقام بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية علي مساحه 2000 مترمربع،  لعرض السلع والمواد الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، والذي تقيمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتوفير احتياجات المواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.


أكد محافظ الجيزة أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض، التي سيتم افتتاحها خلال الأيام المقبلة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.
 

 

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ليلة النصف من شعبان احتفالية وزارة الأوقاف محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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