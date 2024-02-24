أبرزهم نيللي كريم وريهام حجاج.. نجوم يتجهون للكوميديا في رمضان 2024

حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم مجموعة من متنوعة من الأعمال الدرامية خلال موسم رمضان 2024، والتي تنوعت بين الدراما والكوميدي والأكشن والشعبي وغيرها لتنال إعجاب الجمهور العربي والمصري وتغطي الأذواق خلال موسم رمضان 2024.

وتقدم الشركة المتحدة مجموعة من المسلسلات الكوميدية للعدد من نجوم الفن، خاصة وأن الأعمال الكوميدية تجذب شريحة كبيرة من القاعدة الجماهيرية فى مصر والوطن العربي، وبالنظر إلى الأعمال التلفزيونية التي سيتم عرضها خلال رمضان 2024، وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المسلسلات الكوميدية التي تعرض خلال موسم رمضان.

قائمة المسلسلات الكوميدية فى رمضان 2024

يمكننا القول إن هذا العام يأتي برعاية المسلسلات الكوميدية التي تجمع عددًا من النجوم، كما تناقش العديد من القضايا بطريقة كوميدية.

"الدستور" يرصد إليكم في هذا التقرير أبرز الأعمال الكوميدية المشاركة في ماراثون مسلسلات رمضان 2024 وأبطالها، ونبذة مختصرة عن قصتها.

مسلسل صدفة

مسلسل صدفة لريهام حجاج يعد أحد الأعمال الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي المقرر عرضه في موسم رمضان، وهو من الأعمال المنتظر عرضها خاصة وأن الفنانة ريهام حجاج تقدم شخصية جديدة عن الأدوار التي قدمتها من قبل.

تدور أحداث مسلسل صدفة لريهام حجاج في إطار اجتماعي كوميدي مشوق وتجسد ريهام حجاج دور مدرسة تاريخ، ضمن أحداث العمل الفني "صدفة"، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مصفف شعر مشهور وصاحب سلسلة صالونات منتشرة في مصر والوطن العربي يدعى "فؤاد مهران"، في أحد الأيام كان يلعب مع صديقه في النادي الرياضي إلى أن سقطت من يد صديقه الكرة لتلتقطها فتاة في الثلاثين من عمرها تدعى "صدفة"، تأتي لفؤاد بالكرة لتخبره شيئا خطيرًا وهو أن ابنته على علاقة برجل آخر على زوجها، حيث أشعلت لهيب الشك داخله ويبدأ فؤاد في البحث عن تلك الفتاة.. ترى من هذه الفتاة؟ ولماذا تهتم وتسدي النصح له.

مسلسل فراولة

قررت النجمة نيللي كريم أن تغير جلدها خلال موسم رمضان الحالي من خلال تقديم دور كوميدي في مسلسل فراولة، فراولة تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدى، ويضم 15 حلقة، تعرض خلال النصف الثانى من شهر رمضان، على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتزامن مع عرض الحلقات على منصة واتش ات الرقمية.

مسلسل الكبير أوي 8

يواصل النجم أحمد مكي نجاحه من خلال تقديم الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، والذي حقق نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية، والذي يحمل الكثير من المواقف الكوميدية التي تدخل قلب الجمهور وينتظرة كل موسم، حيث يراهن أحمد مكي على كوميديا بطعم جديد ليحافظ على سلسلة نجاحاته في شخصية "الكبير".

مسلسل بابا جه

يعود النجم أكرم حسني، ليتصدر المشهد بمسلسل كوميدي مليء بالمفاجآت ويحمل اسم "بابا جه" ويناقش خلال المسلسل علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات فى إطار كوميدي.

مسلسل كامل العدد+1

تشارك النجمة دينا الشربيني، خلال الماراثون الدرامي الرمضاني بمسلسل كامل العدد +1، الذي تدور أحداثه في اطار اجتماعى لايت كوميدي، وذلك مع تطورات جديدة يواجهها الزوجان ليلى تيمور (دينا الشربيني) وأحمد مختار (شريف سلامة) وتظهر مشاكل جديدة خاصة بابنائهما وحياتهما الزوجية.