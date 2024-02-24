أمريكا تضغط على إسرائيل لوقف استهداف الشرطة المدنية التابعة لحماس

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، نقلًا عن ثلاثة مسئولين أمريكيين وإسرائيليين، إن إدارة بايدن طلبت من إسرائيل التوقف عن استهداف أفراد قوة الشرطة المدنية التي تديرها حماس والذين يرافقون شاحنات المساعدات في غزة، محذرة من أن "الانهيار التام للقانون والنظام" يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بشكل كبير.

ويقول المسئولون الأمريكيون إنهم يشعرون بقلق متزايد من "تحول غزة إلى مقديشو" حيث إن الفراغ الأمني واليأس قد فتحا الباب أمام العصابات المسلحة لمهاجمة ونهب شاحنات المساعدات، مما يزيد الضغط على النظام الإنساني المتوتر بالفعل في القطاع..

وقال المسئولون: "إن هذا مصدر قلق ظلت إدارة بايدن تحذر إسرائيل منه منذ عدة أشهر ولهذا حثت الحكومة الإسرائيلية على التخطيط مسبقًا لمن سيتولى حكم غزة بعد الحرب".

ومقديشو عاصمة الصومال، في القرن الإفريقي، كانت تعتبر ذات يوم المدينة الأكثر خطورة وخروجا عن القانون في العالم.

وحدث انخفاض كبير في عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمكتب المساعدات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا).

وعلى مدى أربعة أيام على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين، دخلت أقل من 10 شاحنات مساعدات إلى الجيب.

وقال منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية جيمس ماكجولدريك للصحفيين هذا الأسبوع: "إن ذلك يرجع جزئيا إلى الوضع الأمني على جانبي الحدود".

وكان أفراد من قوة الشرطة المدنية التي تديرها حماس يعملون في رفح وعلى جانب غزة من معبر كرم أبو سالم القريب لضمان أمن شاحنات المساعدات. لكنهم تركوا مواقعهم في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن استهدفتهم إسرائيل.

واستشهد ما لا يقل عن 11 من أفراد قوة الشرطة في رفح في غارات جوية إسرائيلية في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لمسئولين أمريكيين.

وقال المسئولون إن ذلك فتح الطريق أمام العصابات المسلحة للسيطرة على المساعدات.

وقال المبعوث الأمريكي للشئون الإنسانية ديفيد ساترفيلد في إحدى الفعاليات الأسبوع الماضي: إن قوة الشرطة المدنية في غزة "تضم بالتأكيد عناصر من حماس. لكنها تشمل أيضًا أفرادًا ليس لديهم ارتباط مباشر بحماس الموجودين هناك كجزء من السلطة الفلسطينية. تواجد فلول السلطة وأمنها".

وقال ماكجولدريك: إنه نتيجة للفراغ الأمني، تعرض العديد من الشاحنات التي دخلت غزة مؤخرا إلى اجتياح العصابات الإجرامية، فضلا عن الفلسطينيين الذين هم في حاجة ماسة إلى أي نوع من المساعدة مع استمرار تدهور الأوضاع في القطاع بشكل متزايد وتزايد الجوع.

وقال: إن اليأس واليأس في غزة خلقا "قدرا كبيرا من التحديات للقانون والنظام.. وهذا يؤثر على قدرتنا على القيام بالعمل الذي نقوم به هنا".

وقال أيضًا: “إن إيصال المساعدات إلى شمال غزة كان صعبًا بشكل خاص”.

ويأمل مكتب تنسيق الشئون الإنسانية أن تفتح إسرائيل معبرًا في الشمال حتى تتمكن شاحنات المساعدات من الوصول مباشرة إلى المناطق الأكثر احتياجا للإمدادات.

وقال: إنه يحاول الحصول على ضمانات من إسرائيل بعدم استهداف الشرطة.

خلف الكواليس

وذكر “أكسيوس” أن مسئولى إدارة بايدن أعربوا عن مخاوفهم مع نظرائهم الإسرائيليين، وطلبوا من إسرائيل التوقف عن استهداف الشرطة المدنية التابعة لحماس طالما لا يوجد بديل يمكن أن يوفر الأمن لشاحنات المساعدات. لكن إسرائيل رفضت الطلب لأن أحد أهدافها في الحرب هو التأكد من أن حماس لم تعد تدير قطاع غزة.

ويقول المسئولون الإسرائيليون: "إن لديهم خططًا لإيجاد طرق بديلة لتقديم المساعدات مثل التعاون مع العشائر المحلية التي تعارض حماس"، مضيفين: "قد تمت صياغة إحدى هذه الخطط لحي الزيتون جنوب مدينة غزة". ولكن مع ذلك، من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطط، بما في ذلك فتح معبر جديد في شمال غزة، سيتم تنفيذها في أي وقت قريب.

وقال مسئول أمريكي لموقع "أكسيوس": الوضع الحالي لا يعمل". "يجب أن يأتي الغذاء وإلا سنواجه مجاعة في غزة - وهذا سيلحق أضرارا كبيرة بإسرائيل".

أوستن ناقش المخاوف الأمريكية مع نظيره الإسرائيلى

ناقش وزير الدفاع لويد أوستن أمس الأول الخميس المخاوف الأمريكية مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت.

وقال المسئولون الأمريكيون والإسرائيليون: "إن أوستن شدد على ضرورة إيجاد طريقة لتوفير الأمن لشاحنات المساعدات".

وقالت نائبة السكرتير الصحفي للبنتاجون سابرينا سينج في بيان: "أثار الوزير أوستن الحاجة إلى تحسين عملية عدم الاشتباك مع المنظمات الإنسانية وضمان وصول المزيد من المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين، حيث إن أعمال النهب والعنف تعيق الوصول إلى قوافل المساعدات الإنسانية في غزة".