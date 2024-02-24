السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن 5 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة بالقاهرة

حبس متهم
حبس متهم

عاقبت  محكمة جنايات القاهرة، متهما بالسجن لمدة 5 سنوات، على خلفية اتهامه بحيازة وترويج مخدر الحشيش، بمنطقة الساحل في القاهرة.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة، بمنطقة الساحل في القاهرة.

بعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الساحل، بتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وزنت "كجم- فرد خرطوش- عدد من الطلقات لذات العيار".

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات بقصد التربح والاتجار غير المشروع والمبلغ مالي حصيلة تجارته والسلاح  بغرض الدفاع عن النفس.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

محكمة جنايات القاهرة حيازة وترويج مخدر الحشيش منطقة الساحل القاهرة المواد المخدرة

مواد متعلقة

المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابى فى تزوير المحررات الرسمية بالنزهة

جنايات المنصورة: السجن المشدد 15عامًا لشخص اعتدى جنسيًا على نجلة خالته

الأكثر قراءة

عاجل.. انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

اجتماع باريس ضغط على حماس وإسرائيل.. ملامح صفقة باريس لإنهاء حرب غزة

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

عاجل.. تفاصيل مفاوضات الأهلى لخطف صفقة الزمالك المرتقبة الصيف المقبل

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

سعر الدولار اليوم السبت الموافق 24-2-2024 خلال منتصف التعاملات في البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس