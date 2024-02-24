المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، نجارًا مسلحًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية؛ لإدانته في القضية رقم 19197 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 3783 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.

أحداث القضية

بداية أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «عبدالله... ع» 38 عامًا، نجار مسلح ومقيم بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة مركز بلبيس.

وباتخاذ الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.