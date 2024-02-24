السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابى فى تزوير المحررات الرسمية بالنزهة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات، تخصص نشاطهم الإجرامي فى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية بمنطقة  النزهة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من عامل يتهم شخصين تعرف عليهم عبر الإنترنت بالنصب عليه في مبلغ مالي مقابل تزوير شهادة تخرج نجله وأخذوا مبلغًا ماليًا منه مقابل الشهادة وبعد مرور شهر لم يستطع التوصل إليهم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم روجوا لنشاطهم الإجرامى على الإنترنت وإيهام المواطنين بأنهم يعملون في مصالح حكومية لإنهاء الخدمات لهم مقابل مبالغ مالية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على أختام لشعار الجمهورية والأوراق والشهادات المستخدمة فى التزوير، و5 هواتف محمولة مُدون عليها صور وشهادات التزوير وعدد من كارنيهات مزورة وجهازين كمبيوتر وطابعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة تشكيل عصابي تزوير المحررات الرسمية الشهادات مقابل النزهة امن القاهرة

مواد متعلقة

بسبب الأمطار.. وفاة شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

ضبط عاطلين بتهمة غسل 63 مليون جنيه بمطروح

مصرع وإصابة 2 في حادث تصادم بالفيوم

الأكثر قراءة

كواليس اجتماع "الأمل الأخير" قبل رمضان.. ضغوط عالمية للوصول إلى هدنة فى غزة

عاجل.. مصدر أمنى ينفى اختراق طيران إسرائيلى للمجال الجوى المصرى

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

وزارة التموين تكشف آخر استعدادات إطلاق معارض أهلًا رمضان (خاص)

ارتفاع معدلات الإصابة بـ"الحصبة" عالميًا يُثير المخاوف.. هل تحور الفيروس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟