المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابى فى تزوير المحررات الرسمية بالنزهة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابي بالسجن المشدد 6 سنوات، تخصص نشاطهم الإجرامي فى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية بمنطقة النزهة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من عامل يتهم شخصين تعرف عليهم عبر الإنترنت بالنصب عليه في مبلغ مالي مقابل تزوير شهادة تخرج نجله وأخذوا مبلغًا ماليًا منه مقابل الشهادة وبعد مرور شهر لم يستطع التوصل إليهم.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على 3 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بأنهم روجوا لنشاطهم الإجرامى على الإنترنت وإيهام المواطنين بأنهم يعملون في مصالح حكومية لإنهاء الخدمات لهم مقابل مبالغ مالية، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على أختام لشعار الجمهورية والأوراق والشهادات المستخدمة فى التزوير، و5 هواتف محمولة مُدون عليها صور وشهادات التزوير وعدد من كارنيهات مزورة وجهازين كمبيوتر وطابعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.