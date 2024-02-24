السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

11 شركة مصرية تُشارك فى أكبر معرض للأدوية بأوغندا

اتحاد الصناعات
اتحاد الصناعات

شاركت 11 شركة مصرية من قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والرعاية الصحية في معرض Ughanda pharma health care خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير الجاري وهو أحد أكبر المعارض المتخصصة في أوغندا، وذلك ضمن رؤية الدولة المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلي السوق الإفريقية بنسبة 10 إلي 15% وفق الخطة المستهدفة من وزارة الصناعة والتجارة.

ونظم المشاركة المصرية في معرض أوغندا أكسبو كونسلتنت العالمية بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، في إطار استراتيجية الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار.

ويعتبر المعرض أحد أكبر المعارض المتخصصة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والرعاية الصحية بشرق إفريقيا، حيث شارك بالدورة السابقة للمعرض أكثر من 115 عارضا من 8 دول، وزار المعرض أكثر من 3100 زائر.

ويحظى المعرض بمشاركة دولية موسعة من خلال شركات من  دول (أوغندا – كينيا – تنزانيا – الهند – الإمارات – تركيا – بنجلاديش – رواندا – إنجلترا – أمريكا).

ويعتبر المعرض أحد أكبر المعارض المتخصصة فى مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والرعاية الصحية بشرق إفريقيا، حيث شارك بالدورة السابقة للمعرض أكثر من 115 عارضا من 8 دول، وزار المعرض أكثر من 3100 زائر.

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