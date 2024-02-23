الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

"شعبة المستوردين": ضخ استثمارات مشروع "رأس الحكمة" يُحفز الاقتصاد المحلي

خالد سعيد نورالدين
خالد سعيد نورالدين

أكد خالد سعيد نورالدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، أن مشروع رأس الحكمة سيكون له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المحلي، متوقعا أن يساهم في تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة وزيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي.

وتوقع “نور الدين” أن تساهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولكن بشرط احتفاظ البنك المركزي بـ 10 إلى 15 مليار دولار كاحتياطي نقدي.

وشدد عضو "شعبة المستوردين"  على أن مشروع رأس الحكمة هو عبارة عن مدينة سكنية وسياحية متكاملة تضم مجموعة واسعة من المرافق والخدمات، وتقدر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 22 مليار دولار.

وأوضح أن ضخ الاستثمار في مشروع رأس الحكمة يسهم في تحفيز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل جديدة، كما سيساعد المشروع على زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، مما سيؤدي إلى استقرار سعر صرف الدولار.

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون لمشروع رأس الحكمة تأثير إيجابي على السوق المصرية، فالمشروع سيخلق فرص عمل جديدة، مما يزيد من الطلب على السلع والخدمات، كما يسهم في جذب المزيد من السياحة الوافدة ويدعم عائدات مصر من هذا القطاع المهم.

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