الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بهية نظيم: مصر ستتخطّى أزمة الدولار ولدينا إنتاج ينافس في أسواق أوروبا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قالت بهية نظيم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن أزمة الدولار ستمر وسنتخطاها وأن الإنتاج المصري أصبح بجودة أفضل ولدينا أسواق كبري تستورد من مصر ومنها الأسواق العربية.

وأضافت بهية، خلال ملتقى القاهرة الدولي للملابس والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، أنه يمكن زيادة التعاون مع الدول العربية في ملف الصادرات بقطاع الملابس وأصبح لدينا إنتاج يتوافق مع متطلبات كافة الأسواق.

من ناحيته، قال أحمد فوزي، رئيس شعبة الملابس في اتحاد الغرف التجارية، إن الصناعة المصرية تصدر لأسواق تضع ضوابط صعبة في أوروبا وأمريكا وهو ما يؤكد أن الصناعات الوطنية لها سوق كبير وتتمتع بإنتاج ذات جودة تشهد لها كافة الأسواق.

أشار إلى أن البضاعة الموجودة في السوق المحلي ذات جودة متميزة ويجب أن نواصل الارتقاء بجودة التصنيع المصري وبجودة المنتجات التي يتم ضخها في السوق حتى يستحوذ التصنيع على الجزء الأكبر من المبيعات.

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