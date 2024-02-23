عضو "اتحاد الغرف التجارية": استثمارات مشروع "رأس الحكمة" تُعزز فرص الاستقرار الاقتصادي

رحب مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بالخطوات التي تتخذها الحكومة بشأن الاستثمار في مدينة رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية من شأنه أن يُعزز استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وقال “المكاوي” إن مشروع مدينة رأس الحكمة في مطروح سيكون مشروعا متكاملًا حيث سيتم العمل على إنشاء مجتمع عمراني متكامل يضم العديد من المشروعات الصناعية والتجارية والسكنية والسياحية.

ونوه إلى أن تلك الاستثمارات الضخمة تسهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال توفير النقد الأجنبي وضبط أسعار الصرف.

وأكد المكاوي، ضرورة أن يوفر البنك المركزي 10 إلى 15 مليار دولار كاحتياطي لحل أزمة الدولار بشكل نهائي، وتدبير احتياجات المستوردين من الخامات ومستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية الأساسية.