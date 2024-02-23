"الغرف التجارية" يطالب المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع

طالب اتحاد الغرف التجارية، المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع، مطمئنًا الجميع بأنها متوفرة منذ يناير الماضي.

ويعمل اتحاد الغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة على عقد لقاءات مستمره مع جميع رؤساء الغرف التجارية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الغذائية الأساسية قبل حلول شهر رمضان وذلك بمعارض “أهلاً رمضان” بطرح السلع بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات فيها إلى 30% بحسب تصريحات وزير التموين.

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع الغرف على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لافتًا إلى أنه تم فتح الإفراجات الجمركية للسلع الغذائية وتم دخول كميات كبيرة من السلع للسوق المصري.

أضاف عز، لـ"الدستور" أن كمية السلع الغذائية الموجوده في السوق حاليًا تكفي لمدة 6 أشهر مقبلة، موجهًا رسالة طمأنة للمواطنين بعدم التخوف من نقص السلع في رمضان، لافتًا إلى أن ترويج الشائعات يساهم فى زيادة الطلب على الشراء منا يعمل علي رفع الأسعار.

وطالب المواطنين بعدم التكالب علي شراء السلع بكميات كبيرة وشراء الكمية المطلوبة فقط للحفاظ على توازن السوق المصري.

وأكد أن السلع المستورده من الحبوب والياميش وغيرها دخلت بالفعل للسوق منذ بداية يناير الماضي ولا داعي للقلق من عدم توافر اي سلعه غذائية مؤكدًا على حرص الحكومة على توفير السلع بأسعار أقل من المطروحة في السلاسل التجارية كنوع من الدعم للمواطن البسيط، إضافة إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لدعم المواطنين والحماية الاجتماعية.

من جانبه، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة الصناعات الغذائية بالغرف التجارية، أن كثير من تجار الصناعات الغذائية أعلنوا استعدادهم للمشاركة في معارض اهلا رمضان بأسعار مخفضة.