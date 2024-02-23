الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"الغرف التجارية" يطالب المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع

علا عز
علا عز

طالب اتحاد الغرف التجارية، المواطنين بعدم التكالب على شراء السلع، مطمئنًا الجميع بأنها متوفرة منذ يناير الماضي.

ويعمل اتحاد الغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة على عقد لقاءات مستمره مع جميع رؤساء الغرف التجارية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الغذائية الأساسية قبل حلول شهر رمضان وذلك بمعارض “أهلاً رمضان” بطرح السلع بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات فيها إلى 30% بحسب تصريحات وزير التموين.

قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع الغرف على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة لافتًا إلى أنه تم فتح الإفراجات الجمركية للسلع الغذائية وتم دخول كميات كبيرة من السلع للسوق المصري.

أضاف عز، لـ"الدستور" أن كمية السلع الغذائية الموجوده في السوق حاليًا تكفي لمدة 6 أشهر مقبلة، موجهًا رسالة طمأنة للمواطنين بعدم التخوف من نقص السلع في رمضان، لافتًا إلى أن ترويج الشائعات يساهم فى زيادة الطلب على الشراء منا يعمل علي رفع الأسعار.

وطالب المواطنين بعدم التكالب علي شراء السلع بكميات كبيرة وشراء الكمية المطلوبة فقط للحفاظ على توازن السوق المصري.

وأكد أن السلع المستورده من الحبوب والياميش وغيرها دخلت بالفعل للسوق منذ بداية يناير الماضي ولا داعي للقلق من عدم توافر اي سلعه غذائية مؤكدًا على حرص الحكومة على توفير السلع بأسعار أقل من المطروحة في السلاسل التجارية كنوع من الدعم للمواطن البسيط، إضافة إلى حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لدعم المواطنين والحماية الاجتماعية.

من جانبه، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة الصناعات الغذائية بالغرف التجارية، أن كثير من تجار الصناعات الغذائية أعلنوا استعدادهم للمشاركة في معارض اهلا رمضان بأسعار مخفضة.

الصناعات الصناعات الغذائية بالغرف السلع المستوردة الحبوب السلع السلع بكميات كبيرة السلع الغذائية التجارية

الأكثر قراءة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

اقتصاديون لـ"الدستور": صفقة الاستثمار المباشر "خنقت" الدولار فى السوق السوداء

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

أكبر صفقة استثمار تخنق الدولار فى السوق السوداء

توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى غدا

"الأرصاد" تكشف توقعاتها بشأن الطقس فى شهر رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في قوة مصر.

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة