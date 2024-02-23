برتوكول تعاون بين غرفتي أسوان وسوهاج لتبادل الخبرات والمعارض التجارية

وقعت غرفة سوهاج التجارية برئاسة خالد أبو الوفا بروتوكول تعاون مع غرفة أسوان التجارية برئاسة حسام الأنصاري بمقر الغرفة التجارية بأسوان.

ويهدف البروتوكول إلي دعم التعاون والترابط المشترك بهدف تبادل الخبرات والمهارات والبرامج الالكترونيه للنهوض بمستوي الغرفتين في شتى المجالات.

وشارك في الزيارة أعضاء مجلس إدارة غرفة سوهاج التجارية، أحمد اللبان محفوظ نائب أول لرئيس مجلس الاداره، وأحمد كامل عبد الرحيم نائب ثان لرئيس مجلس الاداره، ووائل أحمد جاد ابو رحاب، وأحمد العسال سكرتير مجلس الاداره، وحشمت صديق الجندي عضو مجلس الاداره، وسلطان امين العسيري عضو مجلس الإدارة، ومؤمن عبد الهادي يوسف رئيس قسم المراجعة بالإدارة الماليه.

وقال النائب خالد أبو الوفا، رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، أن هناك حرص من الغرفتين للتعاون المشترك بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للتجار ومنتسبي الغرفتين، لافتًا إلى أنه ضمن بنود البروتوكول تبادل الوفود التجارية بين الغرفتين مع تقديم المساعدات اللازمة لتفعيل البروتوكول.

ونص البروتوكول علي تفعيل سبل الاستفادة من إمكانات الطرفين من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات والبرامج الإلكترونية، وكذلك التعاون المشترك في مجال النظم الإدارية وتطوير برامج العمل التي تؤثر إيجابيا في الأنشطة الخاصة بالطرفين وإعداد وتنفيذ البرامج التي يتفق عليها الطرفان لتيسير تنفيذ هذا البروتوكول.

وأكد “أبو الوفا” أن البروتوكول أيضا نص علي ضرورة تبادل المعلومات والخبرات حول الاسواق والمعارض والعروض التجاريه والسعي نحو تحقيق جميع الاختصاصات المنوط بها للغرف التجاريه طبقا لاحكام القانون رقم 189 لسنه 1951.

وأشار إلي أن الزيارة تمثل أهمية كبيرة لتنشيط الخدمات بين الغرفتين علي أرض الواقع والسعي لحدوث تكامل وتواصل لتلبية احتياجات الأسواق، على أن يستمر البروتوكول لمدة 4 سنوات من تاريخ التوقيع.