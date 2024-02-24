متبقيات المبيدات يعقد ورشة عمل لرفع قدرات منتجي ومصدري محصول الفراولة بالقليوبية

في إطار دور مركز البحوث الزراعية لتقديم الدعم الفني والإرشادي دعمًا للفئات الصغيرة والمتوسطة من المنتجين والمصدرين في القطاع الزراعي من خلال التدريب والإرشاد نظم كل من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة بمحافظة القليوبية تحت عنوان " أهم العوامل المؤثرة على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد" بالتعاون مع كروب لايف مصر وبمشاركة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

إستهدفت ورشة العمل رفع قدرات منتجي ومصدري محصول الفراولة بمحافظة القليوبية لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محليًا ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديريًا، وقام بافتتاح ورشة العمل كل من د. هند عبداللاه مدير المعمل، م. عمرو موسى عن كروب لايف مصر، وأشارت عبداللاه في كلمتها إلى قيام المعمل بتنظيم هذه الفعاليات مع شركاء العمل للإستماع إلى أهم المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لهذا المحصول وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل مما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية.

كما أشارت إلى أنه يتم تنظيم هذه الفعاليات بمناطق الإنتاج للوصول إلى الفئات الصغيرة والمتوسطة من منتجي ومصدري محصول الفراولة بمشاركة خبراء المعمل ومركز البحوث الزراعية في مجالات المختلفة والمتعلقة بموضوع ورشة العمل وهو ما يزيد من كفائة جودة وسلامة إنتاج هذا المحصول مما يؤدي يؤدي إلى زيادة الكفائة الاقتصادية عن طريق خفض الفاقد من الإنتاج وارتفاع العائد من الأرباح لصالح المنتجين والمصدرين وبالتالي زيادة الصادرات المصرية من هذا المحصول الواعد متوافق مع متطلبات الأسواق الدولية.

وكذا تداول منتج مطابق للمواصفات بالأسواق المحلية وفي ذات النطاق أكدت عبداللاه على دور المعمل في منظومة الرقابة على الصادرات وفتح أسواق جديدة من خلال إجراء كافة الاختبارات التي يتم طلبها وفقًا لمتطلبات كافة الأسواق الدولية وإصدار الشهادات المعتمدة من المعمل ومدى ثقة هذه الأسواق في نتائج المعمل نظرًا لخبراته وجودة نتائجه واعتماده من ثلاث جهات دولية مختلفة.



هذا وقد اشتملت ورشة العمل على عدة محاضرات هامة تضمنت توضيح الأهمية الاقتصادية لإنتاج وتصدير الفراولة والتوسع في الإنتاج، كما تضمنت أهم الآفات التي تصيب هذا المحصول وطرق مكافحتها وتضمنت ورشة العمل توضيح أهمية الاستخدام المسئول للمبيدات وأيضًا أهم الملوثات الكيميائية من العناصر الثقيلة والملوثات الميكروبية وأثرهما على الإنتاج والتصدير.

عرض منظومة تكويد المحاصيل بمحاضرة الحجر الزراعي

كما تم عرض منظومة تكويد المحاصيل بمحاضرة الحجر الزراعي ودوره في مساعدة المنتجين في المشاركة في المنظومة والدور الرقابي الذي يساهم به من خلال متابعة أماكن الإنتاج ومحطات الفرز والتعبئة والموانئ وسحب العينات وإصدار الشهادات وفتح أسواق جديدة، كما تم شرح كيفية تأهيل أماكن لتجهيز الفراولة لتصبح مطابقة للمواصفات واعتمادها من الهيئة القومية لسلامة الغذاء من خلال محاضرة الهيئة كما تم توضيح دور الهيئة في اعتماد المورد الأولي وكيفية التسجيل في القائمة البيضاء.

وقد شارك في إلقاء المحاضرات د. هند عبداللاه مدير المعمل، د. منى خورشيد رئيس قسم العناصر الثقيلة ووكيل المعمل، د. طاهر قدح الباحث الأول ورئيس قسم التسويق بالمعمل، د. محمد كيلاني نائب رئيس قسم الميكروبيولوجي بالمعمل، د. حسن شلبي رئيس البحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات، د/ شريف حسن استشاري محاصيل الخضر والفاكهة، وقام بتمثيل الإدارة المركزية للحجر الزراعي د. محمد المنسي- مدير إدارة خدمة المصدرين بالحجر، كما شارك ممثل هيئة سلامة الغذاء د. سمر شعراوي القائم بأعمال مدير إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة بالهيئة وشارك في التنظيم من كروب لايف م. محمود سعيد بالتعاون مع د. طاهر قدح من معمل كيوكاب.

هذا وقد شارك في حضور ورشة العمل أكثر من 100 فرد حيث وصل عدد الشركات (منتجي ومصدري محاصيل خضر وفاكهة ومبيدات) لأكثر من 25 شركة، وأكثر من 5 أساتذة استشاريين من الجامعات، وأكثر من 45 فرد من صغار ومتوسطي المنتجين والمصدرين لمحصول الفراولة وشارك من المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، الحجر الزراعي، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، معهد بحوث وقاية النباتات، معهد بحوث أمراض النبات أكثر من 15 دكتور، والعديد من منتجي ومصدري محصول الفراولة وممثلي بعض الشركات المنتجة والمصدرة وممثلي بعض شركات إنتاج المبيدات.

الورشة هي الثانية التي ينظمها المعمل مع كروب لايف مصر لمحاصيل متخصصة بالمحافظات كما أن هذه الورشة هي الرابعة بشكل عام التي ينظمها المعمل لهذا العام ويأتي وذلك في إطار تنفيذ خطة المعمل لتنظيم سلسلة من ورش العمل المختلفة لأهم المحاصيل التصديرية بأهم محافظات الإنتاج في مصر لدعم الفئات الصغيرة والمتوسطة من خلال الدور الإرشادي والتدريبي للعاملين في القطاع الزراعي بالتعاون مع كروب لايف مصر وجهات أخرى.