بينها لقاء فى حب مصر وفلسطين بنقابة الصحفيين.. أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

لقاء في حب مصر وفلسطين بنقابة الصحفيين، أحد الفعاليات الكثيرة التي يحتشد بها اليوم السبت 24 فبراير 2024، والتي نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية ليوم السبت

ففي الواحدة ظهرا، تستقبل قاعة طه حسين بنقابة الصحفيين، ندوة بعنوان “في حب مصر وفلسطين”، بمشاركة الشاعر الفلسطيني موسى حوامدة، يقدمها ويديرها الكاتب الصحفي محمود الشيخ.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يعرض بنادي سينما الجزويت بمقره الكائن بشارع المهراني بالفجالة، في السابعة مساء، الفيلم الروائي الطويل الإسباني "Pan's Labyrinth" أو "متاهة بان" للمخرج جييرمو ديل تورو جوميز. الفيلم إنتاج 2006. ويدور في أجواء فانتازية غرائبية.

في ذات السياق، يعرض في السادسة مساء، بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، فيلم In the Mood for Love، أو “في مزاج للحب”، من إخراج كار واي يونج، وتدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في هونغ كونج ويتتبع قصة جارين هما السيد تشو والسيدة تشان، الذين يتعرفان على بعضهما وتنمو بينهم علاقة صداقة. يعقب العرض مناقشة الفيلم مع الحضور يقدمها الناقد مايكل كمال عزت.

وفي السابعة مساء، يعرض بنادي سينما أوبرا الإسكندرية، علي مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، ثلاثة أفلام هما الفيلم الروائى القصير "ثالثهما" إخراج حمدى وهبه ويناقش الفيلم العلاقات الزوجية مابين الأتفاق والأختلاف. كما يعرض خلال الفعاليات الفيلم الروائى القصير "باب البحر" إخراج إسراء أسامة ويناقش الفيلم رحلة ذاتية لفتاة تقرر الأبتعاد عن والديها لتكتشف معنى الأستقلال فى رحلة لأكتشاف الذات. وأخيرا الفيلم التسجيلى "البر المزيون" إخراج أحمد عصام ويدور بشكل توثيقى عن بحيرة المأمور بالواحات وطبيعة المكان والتى تشكلت من خلال ظروف طبيعية، يحاكيها الفيلم. وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر ويتم خلالها مناقشة الافلام مع الجمهور.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد بمكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، في العاشرة صباحا، ندوة بعنوان "قضايا وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالمشكلات النفسية"، يتحدث فيها كل من الدكاترة الاستشاريون النفسيون: هايدي إيهاب، ولاء شبانة، تامر الفقي، ناهد شوقي.

معارض تشكيلية تفتتح اليوم

كما تفتتح اليوم السبت عدة معارض تشكيلية فردية وجماعية. ففي الثانية عشر ظهرا، يفتتح بجاليري ليوان آرت، معرض الفنان التشكيلي محمد الجرداوي الفردي الخاص، "سيمفونية"، والذي تستمر فعالياته حتي 10 مارس 2024.

وفي السادسة مساء، يفتتح دكتور وليد قانوش، رئيس القطاع الفنون التشكيلية، فعاليات المعرض الجماعي "أجيال من مدرسة الإسكندرية ــ الإصدار الثاني، وذلك بقاعتي أجيال (1، 2) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، ويستمر المعرض حتى 23 مارس 2024.

كما يفتتح في السادسة مساء أيضا، بجاليري المشربية، معرض الفنان عبد الخالق حسين، والذي يقام بعنوان “قلب البيوت”، ويستمر المعرض لمدة 3 أسابيع.

فعاليات صندوق التنمية الثقافية

وفي الثانية عشر ظهرا، يتجدد اللقاء مع نادي سينما الأطفال، وعرض لفيلم الأنيميشن the swan princess، وذلك بمركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية.

وفي أجندة الدستور الثقافية، يحتضن قصر الأمير طاز، في الثامنة مساء، حفل فني تحييه فرقة “ونس”، بقيادة الفنان طارق عباس. وفي نفس التوقيت يعقد ببيت الغناء العربي قصر الأمير بشتاك حفل فني آخر تحييه فرقة بصمة، بقيادة الفنان أحمد حسن.

وفي الحادية عشر صباحا، تعقد ببيت المعمار المصري بدرد اللبانة، جلسة حكي تفاعلية للأطفال، مع الكاتب محمد رمضان حسين، تحت عنوان "حكاية إيزادورا والثامون.

تعرض الجلسة إحدى أهم أساطير نشأة الحضارة المصرية "ثامون الأشمونين"، وحكاية جامعة ومهرجان تحوت، وتأسيس مدينة أنتينوبوليس. كذلك تتناول الجلسة حكاية عروس النيل وشهيدة الحب الفتاة الرومانية الجميلة إيزادورا واستلهام حكايتها في العديد من القصص والروايات العالمية، وفي نهاية الجلسة يقوم المشاركين برسم بعض شخصيات وأحداث الحكاية.

أنشطة دار الأوبرا المصرية

وفي أجندة الدستور الثقافية، العديد من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها دار الأوبرا المصرية في القاهرة ودمنهور والإسكندرية.

ففي السابعة مساء، وضمن الفعاليات التنويرية، يستقبل المسرح الصغير بدار الأوبر بأرض الجزيرة، ندوة لمناقشة الدور الاجتماعى للفن وتستضيف كل من التشكيلى الكبير الدكتور أحمد نوار، الدكتورة أمانى موسى أستاذ الفن والتصوير بكلية التربية الفنية، الدكتورة منى عليوة الأستاذ بكلية الفنون الجميلة ويديرها الدكتور خالد البغدادى.

يعقبها في الثامنة مساء، وعلي المسرح الكبير، أمسية موسيقية فنية تحييها أوركسترا القاهرة السيمفوني، تحت عنوان "اتجاهات عربية"، بمشاركة صوليست حسن شرارة علي الفيولينة، كورال أكابيللا، وقيادة المايسترو محمد سعد باشا.

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال العربية فى القالب الغربى الكلاسيكى منها متتابعة فلكلورية لـ أبوبكر خيرت، نواح للكورال والأوركسترا لـ عمر أبو الهنا، كونشيرتو عربي للفيولينة والأوركسترا لـ عطية شرارة، قصيدة فدوي طوقان لن أبكي لـ أحمد الصعيدي، دور كادني الهوا تأليف محمد عثمان وإعادة التوزيع لـ جمال عبد الرحيم وأبو سمبل لـ عزيز الشوان.

وفي السادسة مساء، تفتح الفنانة التشكيلية منال هلالي، فعاليات معرضها الفردي الخاص، وذلك بقاعة صلاح طاهر بساحة الأوبرا بالجزيرة، ويستمر المعرض حتي 29 فبراير الجاري.