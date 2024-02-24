السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

غدًا.. "تربية فنية حلوان" تنظم معرض "رسم مصر"

رسم مصر
رسم مصر

تنظم كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، حفل افتتاح معرض رسم مصر في نسخته 4 ، تحت إشراف الدكتور محمد حمدي، وذلك بقاعة الشهيد أحمد بسيوني بكلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك، الأحد الموافق 25 فبراير الجاري.  

 

وقال الفنان الدكتور محمد حمدي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": إن مجموعة رسم مصرهي مجموعة فنية بدأت من خلالنا وعبرطلبة كلية التربية الفنية فكانت البداية  نتيجة لجولة عمل بالنزول لشوارع القاهرة لرسم معالمها، وبدأ الأمريتسع ليأخذ منحى أكبر بالحديث عن  تاريخ  تلك الأماكن،  وعلى مدار خمس سنوات من بدء مشروع رسم  اصبح أكثر  المنضمين للمشروع هم من الهواه، والمهتمين بالفن وتاريخ القاهرة.

وأشار محمد حمدي، إلى أنه من الجميل في مشروع رسم مصر هو انضمام والتفاف الأطفال حولنا في تلك الجولات  للاستماع والمشاركة.

وأكد القنان والأكاديمي محمد حمدي، على أن هناك ما يزيد عن 100 لوحة، يشترك بها ما  يقرب من 80 فنان، ويأتي المعرض في صيغة كل التعبير الفني  سواء لوحات او خزف او نحت.ويأتي  المعرض  تسجيلا وتوثيقا  لجولات العام الفائت كاملة.

txt

مناقشة كتاب "فن الشارع.. حكايات عن كتابة الراب والموسيقى" بمكتبة ديوان

وتابع: أملنا أن يخرج من  المشروع من إطار القاهرة إلى محافظات مصر، لافتًا إلى أن الأمر لا يتوقف على الرسم والتصوير بل يتجاوز لتوثيق  وتسجيل  تاريخ الأماكن التاريخية المصرية عبر صيغ مختلفة والتي منها الأفلام الوثائقية القصيرة.

 

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان حفل افتتاح معرض رسم 4 الدكتور محمد حمدي مجموعة رسم مصر توثيق تاريخ مصر

مواد متعلقة

فى أجندة قصور الثقافة.. أسبوع جديد لـ"أهل مصر" بالإسكندرية وعرض "سر حياتى" ضمن مسرحة المناهج

فى مئوية "التلمسانى".. نجلته تكشف كيف كانت الحروب عائقا فى حياته

بيت المعمار المصري يناقش تجربة الذكاء الاصطناعي.. غدا

في ذكرى ميلادها الـ109.. أبرز الكتب التي تناولت سيرة تحية كاريوكا

كتّاب ونقاد: الدراما التلفزيونية أعادت الرواية المصرية إلى الواجهة

"الجريمة والعقاب" و"ملك الدنيا" ضمن نوادي المسرح الإقليمي بالإسماعيلية (صور)

"ذاهبًا مع الجموع الغفيرة" جديد عصام راسم عن دار تشكيل

الخشاب: "إمبراطورية ميم" يرصد حالة مصر بعد رحيل عبد الناصر

الأكثر قراءة

الفصائل الفلسطينية توجه ضربة جديدة للاحتلال فى خان يونس

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

رسالة قاضٍ مصرى لرئيس العدل الدولية: كيف تُنكر نائبة الرئيس اختصاص المحكمة فى إبادة غزة

بث مباشر.. الرئيس السيسى يستقبل نظيره الإريترى أسياس أفورقى

أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 عقب مشروع رأس الحكمة

فاينانشيال تايمز: مشروع رأس الحكمة يدعم حل مشكلة الصرف الأجنبى فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة

الاحتلال يعتقل شقيقين من برقة ويقتحم مخيم العين فى نابلس

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟