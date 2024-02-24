غدًا.. "تربية فنية حلوان" تنظم معرض "رسم مصر"

تنظم كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، حفل افتتاح معرض رسم مصر في نسخته 4 ، تحت إشراف الدكتور محمد حمدي، وذلك بقاعة الشهيد أحمد بسيوني بكلية التربية الفنية جامعة حلوان بالزمالك، الأحد الموافق 25 فبراير الجاري.

وقال الفنان الدكتور محمد حمدي في تصريحات خاصة لـ"الدستور": إن مجموعة رسم مصرهي مجموعة فنية بدأت من خلالنا وعبرطلبة كلية التربية الفنية فكانت البداية نتيجة لجولة عمل بالنزول لشوارع القاهرة لرسم معالمها، وبدأ الأمريتسع ليأخذ منحى أكبر بالحديث عن تاريخ تلك الأماكن، وعلى مدار خمس سنوات من بدء مشروع رسم اصبح أكثر المنضمين للمشروع هم من الهواه، والمهتمين بالفن وتاريخ القاهرة.

وأشار محمد حمدي، إلى أنه من الجميل في مشروع رسم مصر هو انضمام والتفاف الأطفال حولنا في تلك الجولات للاستماع والمشاركة.

وأكد القنان والأكاديمي محمد حمدي، على أن هناك ما يزيد عن 100 لوحة، يشترك بها ما يقرب من 80 فنان، ويأتي المعرض في صيغة كل التعبير الفني سواء لوحات او خزف او نحت.ويأتي المعرض تسجيلا وتوثيقا لجولات العام الفائت كاملة.

وتابع: أملنا أن يخرج من المشروع من إطار القاهرة إلى محافظات مصر، لافتًا إلى أن الأمر لا يتوقف على الرسم والتصوير بل يتجاوز لتوثيق وتسجيل تاريخ الأماكن التاريخية المصرية عبر صيغ مختلفة والتي منها الأفلام الوثائقية القصيرة.