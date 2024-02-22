"الجريمة والعقاب" و"ملك الدنيا" ضمن نوادي المسرح الإقليمي بالإسماعيلية (صور)

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر" ضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة الإسماعيلية في اليوم الرابع عرضين مسرحيين، جاء الأول بعنوان "الجريمة والعقاب" لنادي مسرح التل الكبير عن نص الروائي الروسي الشهير فيدور دستويفيسكي، وتدور أحداثه حول جريمة قتل بدافع الانتقام، ويكشف الزمن فيما بعد أن هذه الجريمة لم تكن الوحيدة، بل هناك المزيد ولا يُلتفت إليها في المجتمع على اعتبار أنها ليست جرائم في الأساس كجريمة الفقر، والجوع وغيرها، كما يتناول العرض فكرة الدوافع النفسية لارتكاب الجرائم وهل يحق للشخص أن يرتكب جريمة بوصفه استثنائي؟!

العرض أداء محمد نبيل، محمد الجزار، منة شوقي، راندا يوسف، عبد الحميد أمجد، أحمد عبد الدايم، رودينا محمد، ديكور أحمد تاحو، أشعار محمد الجزار، إخراج أحمد يوسف.

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "ملك الدنيا"، تدور أحداثه عن خروج الملك في رحلة صيد، ليجد بعد عودته منها أن مملكته أصبحت حطاما، ولم يبق من الشعب سوى فتاة واحدة، والعرض تأليف صالح سعد، أداء ساندي وائل، آية وائل، ومحمد الشبراوي وإخراج أحمد ياسر.

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وأقيمت بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عدلي عضو الرقابة على المصنفات، ورجب أحمد مقرر اللجنة، وتأتي ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ويشهد إقليم القناة وسيناء الثقافي هذا الموسم تقديم 28 عرضا منها لعرض لفرع ثقافة شمال سيناء 3 عروض لفرع جنوب سيناء، 7 عروض لفرع ثقافة السويس، ويقدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض، بينما يقدم فرع ثقافة بور سعيد 9 عروض مسرحية.

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