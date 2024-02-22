الخميس 22 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"الجريمة والعقاب" و"ملك الدنيا" ضمن نوادي المسرح الإقليمي بالإسماعيلية (صور)

الجريمة والعقاب
الجريمة والعقاب

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر" ضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة الإسماعيلية في اليوم الرابع عرضين مسرحيين، جاء الأول بعنوان "الجريمة والعقاب" لنادي مسرح التل الكبير عن نص الروائي  الروسي الشهير فيدور دستويفيسكي، وتدور أحداثه حول جريمة قتل بدافع الانتقام، ويكشف الزمن فيما بعد أن هذه الجريمة لم تكن الوحيدة، بل هناك المزيد ولا يُلتفت إليها في المجتمع على اعتبار أنها ليست جرائم في الأساس كجريمة الفقر، والجوع وغيرها، كما يتناول العرض فكرة الدوافع النفسية لارتكاب الجرائم وهل يحق للشخص أن يرتكب جريمة بوصفه استثنائي؟!

العرض أداء محمد نبيل، محمد الجزار، منة شوقي، راندا يوسف، عبد الحميد أمجد، أحمد عبد الدايم، رودينا محمد، ديكور أحمد تاحو، أشعار محمد الجزار، إخراج أحمد يوسف.

txt

«خلى بالك من شوشو».. «بُرقع الحيا» يرفع شعار «الرقص مش عيب» على مسرح نهاد صليحة

أما العرض الثاني فجاء بعنوان "ملك الدنيا"، تدور أحداثه عن خروج الملك في رحلة صيد، ليجد بعد عودته منها أن مملكته أصبحت حطاما، ولم يبق من الشعب سوى فتاة واحدة، والعرض تأليف صالح سعد، أداء ساندي وائل، آية وائل، ومحمد الشبراوي وإخراج أحمد ياسر.

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وأقيمت بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عدلي عضو الرقابة على المصنفات، ورجب أحمد مقرر اللجنة، وتأتي ضمن عروض إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

ويشهد إقليم القناة وسيناء الثقافي هذا الموسم تقديم 28 عرضا منها لعرض لفرع ثقافة شمال سيناء 3 عروض لفرع جنوب سيناء، 7 عروض لفرع ثقافة السويس، ويقدم فرع ثقافة الإسماعيلية 8 عروض، بينما يقدم فرع ثقافة بور سعيد 9 عروض مسرحية.

WhatsApp Image 2024-02-22 at 7.21.16 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-22 at 7.21.16 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-22 at 7.21.15 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-22 at 7.21.15 PM (1)
WhatsApp Image 2024-02-22 at 7.21.14 PM
WhatsApp Image 2024-02-22 at 7.21.14 PM
WhatsApp Image 2024-02-22 at 7.21.16 PM
WhatsApp Image 2024-02-22 at 7.21.16 PM
WhatsApp Image 2024-02-22 at 7.21.15 PM
WhatsApp Image 2024-02-22 at 7.21.15 PM
الهيئة العامة لقصور الثقافة تجربة نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي مسرح فى كل حتة في مصر قصر ثقافة الإسماعيلية الجريمة والعقاب ملك الدنيا

الأكثر قراءة

اقتصاديون لـ"الدستور": صفقة الاستثمار المباشر "خنقت" الدولار فى السوق السوداء

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

عاجل.. "الأرصاد" تكشف توقعاتها بشأن الطقس فى شهر رمضان

توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى غدا

أكبر صفقة استثمار تخنق الدولار فى السوق السوداء

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

محاسن السنوسي

مرافعة «مصر» تنتصر لحق الشعب الفلسطينى أمام محكمة العدل الدولية

ماجد حبته

مرافعة تاريخية أخرى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره

الاحتلال يكثف غاراته على خان يونس ورفح فى اليوم الـ139 من عدوانه على غزة