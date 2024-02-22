في ذكرى ميلادها الـ109.. أبرز الكتب التي تناولت سيرة تحية كاريوكا

تمر اليوم الذكرى الـ 109 لميلاد تحية كاريوكا، إذ ولدت في مثل هذا اليوم من العام 1915 بمدينة الإسماعيلية كأحد رموز الإبداع الفني في مصر والعالم العربي حيث تخطت دورها كممثلة وراقصة، لتكون واحدة من أبرز نساء جيلها وذلك لم تتضمنه سيرتها من مشاركة في العمل الوطني والسياسي كادت أن تدفع حياتها ثمنًا.

•• في التقرير التالي ترصد “الدستور” أهم الكتب التي تناولت سيرة “أيقونة الرقص الشرقي".

تحية بين "الرقص والسياسية": أوراق سياسية لأشهر راقصة استعراضية

أكد الكاتب الصحفي الراحل سليمان الحكيم عبر كتابه "تحية كاريوكا بين الرقص والسياسة" أن الحياة السياسية المصرية لم تختف الفنانات من خلفية الصورة، بل كنّ في بعض الأحيان كل الصورة!! بعضهن لعبن أدوارا فى التخابر والتجسس والعمل لحساب أجهزة المخابرات المختلفة ومن بين راقصات مصر كانت هناك 3 كنّ الأشهر لارتباطهنّ بأعمال سياسية زاعت: حكمت فهى، سامية جمال، وتحية كاريوكا" ولعله من قبيل الصدفة أن الأسماء الثلاثة جمعهن كبارية واحدًا كانت صاحبته اللبنانية بديعة مصابني التى خرجت من مصر بعد أن هربت أموالها بعد قيام الثورة فى 1952.

قال عنها المفكر والفيلسوف إدوارد سعيد: "لا تنتمي إلى صنف الفتيات الهامشيات أو الساقطات المصنفات، وفق ثقافة يمكن التعرض لها، بل تنتمي إلى عالم النساء التقدميات اللاتي يحاذين أو يتجاوزن الأسوار الاجتماعية، لكنها ظلت مرتبطة بمجتمع بلادها لأنها اكتشفت لنفسها دورًا أكثر أهمية كراقصة تشارك في الحفلات العامة، متجاوزة في ذلك دور "العالمة".

لذا تبقى قصة حياة تحية كاريوكا نموذجا للجميع بين للفن والعمل السياسى والتمرد على القيود الاجتماعية وأعلنت عن انتمائها لصف النساء التقدميات مبكرا فى حياتها ولقد كان مفاجئا للأوساط الأرستقراطية المصرية ان تصفح تحية كاريوكا وهى الراقصة أميرًا من الأسرة المالكة السابقة؛ لأنه أهانها فى كازينو بديعة كان هذا مفاجاة للارستقراطية المصرية، لكنه لم يكن مستغربًا من الذين يعرفون "تحيّة".

أم كلثوم وتحية كاريوكا

يشير الكاتب محمد الحجراوي إلى أن كثيرين يعتبرون أن تحية هي الرمز المقابل لما تمثله أم كلثوم في العصر ذاته، التقى الرمزان لأول مرة في عرس الملك فاروق، ثم بمناسبة حصول الأهلي على بطولة الدوري العام وهما المرتان الوحيدتان تقريبا اللتان وافقت فيهما أم كلثوم على الغناء أمام راقصة، وصفق الجمهور مرتين مرة لصوت أم كلثوم ومرة لرقص تحية كاريوكا، لدرجة أن الست قالت لها:“تحية إنت بتغني بوسطك”.

يشير كتاب تحية كاريوكا بين الرقص والسياسة إلى أن تحية كاريوكا كانت صاحبة أول دعوة لتحسين أحوال الفنانين المعيشية فى مصر وتحية كاريوكا كانت سجينة لفترة فى سجون الرئيس عبد الناصر، لاتهامها فى قضية منشورات خاصة بزوجها الضابط مصطفى كمال صدقى ومحاولة قلب نظام الحكم.

كانت تحية كاريوكا على صلة بالحركة الديمقراطية للتحرر الوطني (حدتو) ذات الاتجاه الشيوعي وتحية كاريوكا كانت صاحبة الاعتراضات الفاعلة فى وقف القانون الخاص بمخاصمة الفنانين القانون 103.

مذكرات تحية كاريوكا

في كتاب مذكرات تحية كاريوكا للكاتب صالح مرسي التي عثر عليها الكاتب الصحفي محمد توفيق ما يؤكد الدور النضالي والسياسي التي لعبت تية كاريوكا في تاريخ مص الحديث لتكون حديث المثقفين والسياسين في آنا واحد، يعكس الكتاب صورة لمصر وحالها في تلك الفترة من تاريخها وعلاقة تحية بحكام مصر ملوكا ورؤساء بدءا من الملك فؤاد، مروا بالملك فاروق، ومحمد نجيب وجمال عبد الناصر وصولاً إلى انور السادات وحسني مبارك.

تكشف سيرة تحية كاريوكا صناعة النجوم الذين تصدروا المشهد لسنوات طويلة من نجيب الرياني، وسليمان نجيب وبديعة مصابني، وأنور وجدي، إلى شكري سرحان، وفاتن حمامة، فريد شوقي، ومحمود المليي، ومحمد فوزي، وفريد الأطرش، وأسمهان، وزينات صدقي، وإسماعيل ياسين، وغيره كثير.