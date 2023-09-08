الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مؤسس "رسم مصر" يكشف.. كيف استغلت اللجان الإلكترونية صور الطلاب بمقابر الإمام الشافعي؟

جريدة الدستور

كشف الدكتور محمد حمدي، مؤسس مبادرة رسم مصر، سر استغلال اللجان الإلكترونية لصور الطلاب ضمن المبادرة  في مقابر الإمام الشافعي ووصفها بأنها وقفة احتجاجية، وذلك يوم 2 سبتمبر الجاري.

وقال خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أنه في العادي كان عدد الطلاب يصل من 50 إلى 100 طالب يشاركون بالمبادرة ولكن في هذا اليوم تحديدًا كانت الأعداد زائدة.

وأضاف، أنه لم ينتبه للضجة التي أثيرت وعندما طلب منه الطلاب متابعة ما يجري، وجد أن كل القنوات تتحدث وكأنه منشور واحد موزع عليها، مؤكدًا أن الجولة كانت مميزة وكان يوجد شرطة في المكان واستقبلت الطلاب بشكل جيد جدًا.

"رسم مصر" كيان اعتباري وليس لها رأي

وأكد أن "رسم مصر"، كيان اعتباري وليس لها رأي لأنهم يرسمون فقط والكيان الاعتباري لا يصح فرض الرأي على الطلاب المشاركين فيه، مشيرًا إلى أن الشباب لديهم طاقات كبيرة وإذا لم نستوعبها ستذهب في الإرهاب أو المخدرات وتم استغلالها في تكوين هوية مصرية.

مؤسس مبادرة رسم مصر القنوات المعادية وقفة احتجاجية مقابر الإمام الشافعي كيان اعتباري

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