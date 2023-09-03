الباز يكشف كواليس استغلال صفحة "رسم مصر" لإثارة البلبلة

كشف الإعلامي د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور” كواليس استغلال اللجان الإلكترونية جولة رسم مصر بمقابر الإمام الشافعي لإثارة البلبلة.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن صفحة رسم نشرت صورًا لمجموعة من الشباب متجهين إلى مقابر الإمام الشافعي لرسمها ونشرت الصور مصحوبة بتعليق "حضور أسطوري بجولة رسم مصر (طالع إزالة) بمقابر الشافعي لتوثيقها قبل التفكيك، رغم حرارة الجو وكثرة المشي.. حضوركم مميز، شكرًا لكم محبين الفن والعمارة والتاريخ".

اللجان صورت أن جولة رسم مصر رد فعل على مشروع المقابر

أوضح الباز أن اللجان صورت أن جولة رسم مصر أول مرة تحدث، وكأنها رد فعل على مشروع المقابر، بينما الصفحة موجودة قبل سنوات وتقوم بجولات لرسم أماكن عدة.

وأكد الباز أنه ضد هدم المقابر، جملة وتفصيلًا، لأن تنفيذ المشروع بهذه الطريقة لم يتم بالشكل اللائق، لكن هناك تضخيم في مسألة هدم المقابر ومبالغة في تصوير الخطأ.

وأردف:"جولة رسم مصر تم استخدامها على محورين، الأول تصوير الأمر أن الجولة رد فعل على المشروع، وأنه لم يسبق لها أي جولات، المحور الثاني، هو نشر صور الشباب على أنها مظاهرة للاعتراض على هدم المقابر".

وتابع "اللجان الإلكترونية تجيد فن تصوير الأمور على غير حقيقتها"، لافتًا إلى أن الصفحة أكدت أن جولة رسم مصر الفائتة تم تحميلها بمضامين وأفكار غير مقصودة، وكتبت: "اإحنا بقالنا 5 سنين بننزل نرسم آثار مصر ونحكي تاريخها، إحنا بنرسم وبس حبا في هذا الوطن وتراثه وفنونه وتاريخه وعمارته".

وعقب الباز:"حدث عادي تم تصويره على إنه حراك، وتم استغلاله سياسيًا، ليه تحملوا الناس أكثر مما يحتملوا؟ لازم نبقى موضوعيين، ليه الناس متقولش أخبار دقيقة".