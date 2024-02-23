الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"مدينة بلا آلام" إصدار جديد للقومي لثقافة الطفل ضمن سلسلة "اتحضر للأخضر"

الغلاف
الغلاف

في إطار اهتمام وزارة الثقافة بالبيئة، وفي ضوء نتائج مؤتمر cop 28 والذي شاركت فيه مصر بدولة الإمارات، أصدرت الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف كتابا جديدا ضمن سلسلة "اتحضر للأخضر" والتي أطلقها المركز في إطار التحضير لمؤتمر cop 27 والذي تم عقده في مصر.

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وتهتم السلسلة بقضايا البيئة والتغيرات المناخية وأثرها، وكيفية مواجهة هذه التغيرات المتلاحقة للحد من أثارها في المستقبل، وضرورة المحافظة على البيئة، وهو كتاب "مدينة بلا آلام" تأليف خالد شرف الدين، ورسوم إيمان الصيرفي، والكتاب عبارة عن قصة موجهة للأطفال من سن ٦ إلى ١٢ سنة.

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جدير بالذكر أن الهيئة العامة للكتاب سوف تصدر هذا العام سلسلة القومي لثقافة الطفل "اتحضر للأخضر" ضمن مشروع مكتبة الأسرة لتصبح في متناول عدد أكبر من القراء على مستوى محافظات مصر نظرا لأهمية الموضوعات التي تتناولها السلسلة بشكل قصصي غير مباشر يناسب عمر جمهور الأطفال المستهدف.

غلاف الكتاب

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وزارة الثقافة القومي لثقافة الطفل محمد ناصف اتحضر للأخضر مدينة بلا آلام إيمان الصيرفي خالد شرف الدين

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