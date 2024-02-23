الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من منتصف ليل الجمعة حتى صباح السبت.. "الأرصاد" تُحذر سكان هذه المناطق

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّه مع منتصف ليل اليوم الجمعة، وصباح يوم السبت، سيحدث تشكّلات من السُحب الركامية على الصحراء الغربية تكون رعدية على واحة سيوة. ​

وأكدت آخر صور للأقمار الصناعية التي التقطتها هيئة الأرصاد الجوية، تقدم السُحب الركامية إلى:(مرسي مطروح- العلمين- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- المحلة الكبرى- بلطيم- الدقهلية- دمياط- بروسعيد المنوفية- 6 أكتوبر- الجيزة- القاهرة- القلوبية- الشرقية).

أمطار شديدة 

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية شدة الأمطار، والتي تكون متفاوتة وعشوائية على مناطق دون الأخرى، مُشيرة إلى انتهاء الأمطار الشديدة ظهر غدٍ السبت.

وحذَّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تقلّبات جوية تشهدها الساعات المُقبلة، خاصة النصف الأخير من اليوم الجُمعة، وبداية النصف الأول من غدًا السبت.

ونوّهت الهيئة على الغطاء الكثيف الذي يسود البلاد خلال الساعات القليلة المُقبلة، والذي يتسبب في سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد، ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء. 

استمرار التيار المداري الرطب على محافظات الصعيد

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، في وقتٍ سابق من اليوم، استمرار مرور التيار المداري الرطب على محافظات الصعيد، كما توقعت مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا ويلامس الهواء البارد التيار المداري وتتحول السحب إلى ممطرة على المدن الآتية: (الواحات الخارجه والداخلة- سوهاج-  أسيوط- قنا- الأقصر- القصير- الغردقة- شرم الشيخ- وسط وجنوب سيناء)، ونوّهت على شدة الأمطار، حيثُ تكون متوسطة وقد تغزر أحيانًا.

وأضافت هيئة الأرصاد في منشورٍ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة غير مؤثرة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وحذَّرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الساعة التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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