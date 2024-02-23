الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية": الجميع يقف ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

أبو بكر بشير
أبو بكر بشير

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لاهاي، إن محكمة العدل الدولية تشهد اليوم الاستماع من باكستان، إندونيسيا قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سوريا، تونس، ناميبيا، النرويج، وعمان.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، في رسالة اليوم الجنعة، أن الجميع تحدثوا بنفس اللسان وأدانوا الاحتلال الإسرائيلي بشكل قوي للغاية كبقية الأيام، فالجميع يعيد ويعزز ذات الكلمات، متابعًا: "ناميبيا تحدثت عن تاريخ مشترك بينها وبين فلسطين من حيث المعاناة من الاحتلال والاستعمار وعمليات التهجير وفقدان مئات الآلاف من الضحايا".

وأشار إلى أن مندوبة ناميبيا تحدثت اليوم وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية، قائلة إن محكمة العدل الدولية كانت واحدة من الهيئات الأممية التي اتخذت قرارًا بُني عليه استقلال ناميبيا فيما بعد، في إشارة منها باختصاص المحكمة بهكذا قرارات وبدور المحكمة بكونه ليس استشاريًا، وإن كان القرار القانوني استشاريًا إلا أنه قد يُبنى عليه الكثير.

وتابعت "مندوبة ناميبيا أكدت على اختصاص المحكمة ورفضت الضم الذي قامت به إسرائيل بالقوة، وتحدثت كثيرًا عن الفصل العنصري، وطرحت نقطة مهمة بشأن ذلك بأنه من الخطأ أن يقال إن الفصل العنصري هو نظام كان موجودًا في جنوب إفريقيا فقط ولكن نظام في أي مكان موجود في العالم، وهو الآن موجود في فلسطين وتمارسه إسرائيل".

محكمة العدل الدولية العدل الدولية إسرائيل فلسطين القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يتهرب من مناقشة مستقبل غزة بعد الحرب

ممثلة إندونيسيا أمام العدل الدولية: الأعمال الإسرائيلية الوحشية فى غزة يجب أن تتوقف

فصائل فلسطينية: استهداف أفراد قوة إسرائيلية بحى الزيتون بصاروخ

"القاهرة الإخبارية": أجواء إيجابية تسود اجتماعات باريس لبحث اتفاق تبادل للأسرى والمحتجزين

ممثل باكستان أمام العدل الدولية: حل الدولتين ينبغى أن يكون أساسًا للسلام

اجتماعات مصرية قطرية أمريكية فى باريس لبحث تبادل الأسرى وإنفاذ المساعدات لغزة

واعظ دينى: شعبان شهر البراءة والتوبة والمغفرة وبه كل الخير

ممثل النرويج أمام "العدل الدولية": على إسرائيل احترام حق الفلسطينيين فى تقرير مصيرهم

الأكثر قراءة

عاجل.. مدبولى: تطوير رأس الحكمة "أضخم صفقة استثمار أجنبى مباشر فى تاريخ مصر"

عاجل|تيار مدارى وغطاء كثيف من السحب.. تحذير من طقس الساعات المقبلة

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

عاجل.. كولر يغير موقفه من عودة شكرى وقندوسى إلى الأهلى نهاية الموسم

بدء فعاليات توقيع صفقة الشراكة الاستثمارية الكبرى

بدء مراسم توقيع شراكة استثمارية كبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة