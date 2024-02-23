مراسل "القاهرة الإخبارية": الجميع يقف ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

قال أبو بكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لاهاي، إن محكمة العدل الدولية تشهد اليوم الاستماع من باكستان، إندونيسيا قطر، المملكة المتحدة، سلوفينيا، السودان، سوريا، تونس، ناميبيا، النرويج، وعمان.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، في رسالة اليوم الجنعة، أن الجميع تحدثوا بنفس اللسان وأدانوا الاحتلال الإسرائيلي بشكل قوي للغاية كبقية الأيام، فالجميع يعيد ويعزز ذات الكلمات، متابعًا: "ناميبيا تحدثت عن تاريخ مشترك بينها وبين فلسطين من حيث المعاناة من الاحتلال والاستعمار وعمليات التهجير وفقدان مئات الآلاف من الضحايا".

وأشار إلى أن مندوبة ناميبيا تحدثت اليوم وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية، قائلة إن محكمة العدل الدولية كانت واحدة من الهيئات الأممية التي اتخذت قرارًا بُني عليه استقلال ناميبيا فيما بعد، في إشارة منها باختصاص المحكمة بهكذا قرارات وبدور المحكمة بكونه ليس استشاريًا، وإن كان القرار القانوني استشاريًا إلا أنه قد يُبنى عليه الكثير.

وتابعت "مندوبة ناميبيا أكدت على اختصاص المحكمة ورفضت الضم الذي قامت به إسرائيل بالقوة، وتحدثت كثيرًا عن الفصل العنصري، وطرحت نقطة مهمة بشأن ذلك بأنه من الخطأ أن يقال إن الفصل العنصري هو نظام كان موجودًا في جنوب إفريقيا فقط ولكن نظام في أي مكان موجود في العالم، وهو الآن موجود في فلسطين وتمارسه إسرائيل".