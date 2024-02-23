"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يتهرب من مناقشة مستقبل غزة بعد الحرب

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من فلسطين، إن هناك خطة اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في قطاع غزة والضفة الغربية بجانب حدود غزة مع مصر، والتي كانت محل خلاف وسجال بين نتنياهو وأعضاء مجلس الحرب.

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، في رسالة اليوم الجمعة، أنه وفقًا لما قالته مصادر إسرائيلية، فإن الوزراء داخل إسرائيل كانوا يتطلعون دومًا إلى مناقشة ما يُسمى إسرائيليًا بـ"اليوم التالي لغزة بعد الحرب"، ولكن نتنياهو كان يتهرب من هذه الاجتماعات؛ لأنه ليست لديه خطة واضحة المعالم للتعامل مع قطاع غزة.

وأشارت إلى أنه من المفترض أن توضع الخطة بعد تحقيق إنجازات عسكرية وأهداف الحرب الثلاثة التي أعلنتها دولة الاحتلال، والمتمثلة في القضاء على حركة حماس، وألّا تشكل غزة وحركات المقاومة خطرًا من جديد على إسرائيل، وإعادة المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية.