وسط تشديدات أمنية وهدوء.. انطلاق انتخابات التجديد النصفي بنقابة مهندسي أسيوط

فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، باب التصويت أمام أعضائها فى الانتخابات المنعقدة اليوم والتى تستمر حتى السابعة مساء ويتنافس فيها 18 مرشحًا على 7 مقاعد لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى إنتخاب أعضاء الشُعب الهندسية بالنقابة العامة.

وتفقد المستشار عبد الوهاب نجاتي عبد الوارث، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة، يرافقه المستشار طاهر عبد الوارث عثمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومشرف اللجان الفرعية، والمهندس خالد محمد خالد شريت رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، اللجان الانتخابية، وصناديق الاقتراع، وعمليات فك التشميع للمظاريف الخاصة بالانتخابات، التي انطلقت في الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، وسط أجواء من الهدوء.



وقال المهندس خالد شريت، إنه تم توفير كافة سبل الراحة، داخل اللجان الانتخابية الست والموزعة حسب الشُعب الهندسية للمهندسين الناخبين، ويشرف على تلك اللجان الست مستشارين بهيئة النيابة الإدارية، مع تجهيز أماكن خاصة لانتظار الناخبين داخل وخارج المخيم الانتخابي، وإمداد اللجان الانتخابية بوحدات إضاءة قوية.

لتأمين اللجان

وأكد "شريت" على تواجد قوات من مديرية أمن أسيوط لتأمين اللجان، مع وجود سيارتي إطفاء وإسعاف أمام النقابة، تحسبًا لحدوث أي طارئ، مشددًا على جميع الموظفين بالنقابة بعدم الإنحياز لأي مرشح، والحرص على أن تظهر الانتخابات بشكل مشرف يليق بالمهندسين.

رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط

وأوضح رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط، أن ما يقارب 14 ألف مهندسًا ومهندسة، يحق لهم المشاركة في الانتخابات، وهم المهندسون الذين سددوا اشتراك عام 2022 حتى مساء أمس الخميس، وأن العدد قابل للزيادة حتى مساء اليوم الجمعة، إذ يسمح للمهندس بتسديد الاشتراك السنوي حتى قبيل إغلاق اللجان الانتخابية، ومن ثم الإدلاء بصوته.

يُذكر أن اللجنة الفرعية للانتخابات بأسيوط تضم في عضويتها المهندس عبد الله فتحي هشام، عضو مجلس الإدارة، والمهندس علي جلال الدين، وسكرتارية محمد فرغلي محفوظ.