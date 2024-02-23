الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

104 شهداء و160 مصابًا فى 10 مجازر للاحتلال خلال 24 ساعة

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 10 مجازر ضد العائلات داخل القطاع، راح ضحيتها 104 شهداء و160 مصابًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت "الصحة الفلسطينية"، في بيانٍ لها اليوم، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليها.

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وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 29514 شهيدًا و69616 إصابة.

"حماس" تدعو العالم لمحاكمة الاحتلال

وسبق وأعلنت حركة "حماس"، صباح اليوم الجمعة، عن أن استمرار الاحتلال الصهيوني في قصفه الإجرامي على منازل المواطنين في قطاع غزة، وآخرها القصف الهمجي الذي استهدف مربعًا سكنيًا في مدينة دير البلح، مساء أمس الخميس، ما أسفر عن ارتقاء نحو أربعين شهيدا، كلهم من النساء والأطفال والمدنيين الآمنين في بيوتهم- إمعان في حـرب الإبادة والتطهير العرقي، وهو بمثابة الرد العملي للكيان المحتل على المرافعات ضده في محكمة العدل الدولية، ليؤكد للمجتمع الدولي أنه كيان مارق لا يكترث بالقوانين والقيم الإنسانية.

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أبرزها منع إعادة الإعمار.. 15 نقطة فى مقترح نتنياهو لما بعد الحرب على غزة

ودعت حركة "حماس"، في بيان اليوم، المؤسسات الحقوقية حول العالم إلى توثيق هذه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال المجرم ليل نهار، لمحاكمته وقادته النازيين على ما يقترفونه من قتلٍ مروّع بحق الأطفال والمدنيين العزّل، ولحماية قيم الإنسانية التي يدوسها الاحتلال بغطاء وضوء أخضر من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي اعترضت على قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وقد شنَّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، غارة على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

قطاع غزة وزارة الصحة الإحتلال الإسرائيلي قوات الاحتلال طواقم الإسعاف

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