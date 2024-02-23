اجتماع باريس يحسم الاتفاق على هدنة فى غزة.. دبلوماسى غربى: تنازلات من الطرفين

أفاد دبلوماسي غربي، اليوم الجمعة، بأن إسرائيل وحركة حماس مهتمتان بالتوصل إلى اتفاق، ومستعدتان لتقديم تنازلات في صفقة التبادل، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف الدبلوماسي الغربي أن اجتماع اليوم في باريس سيكون حاسمًا في سد الفجوات المتبقية لحمل الجانبين على الاتفاق على هدنة.

وأوضح أن هناك اتفاقا مدته 6 أسابيع على الطاولة، لكن هناك حاجة لمزيد من العمل للتوافق عليه.

وأبدت حركة "حماس" مرونة فيما يتعلق بمسألة عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولية من الصفقة، كما أبدت إسرائيل مرونة أيضا بشأن عودة السكان إلى شمال قطاع غزة.

والخميس، اختتم وفد من قيادة حركة "حماس" برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، زيارته إلى مصر، والتي استغرقت عدة أيام.

وأجرى وفد الحركة عدة لقاءات مع اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات، وعدد من المسئولين المصريين.

كما تم بحث الأوضاع في قطاع غزة ووقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، والإغاثة والإيواء، خصوصًا في شمال القطاع، وسبل تحقيق ذلك.

وتطرقت المباحثات إلى ملف تبادل الأسرى، وكذلك ما يخطط له الاحتلال في الأقصى في ظل قرار حكومة الاحتلال منع سكان الضفة والداخل المحتل من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان.

انطلاق اجتماع رفيع المستوى فى باريس بمشاركة مصر

ينطلق، اليوم الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس، للمرة الثانية، اجتماع رفيع المستوى يهدف إلى التوصل إلى تأمين صفقة بشأن تبادل الأسرى مع حركة حماس.

ويشارك في الاجتماع: مصر، قطر، الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل.