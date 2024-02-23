الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدى وجدرى الأغنام

تحصين
تحصين

قال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى اليوم الجمعة، 150 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي للأبقار وجدري الأغنام والماعز على مستوى المحافظة، خلال الحملة القومية الأولى لعام 2024 والتى تستمر لنحو شهر.
 
وأضاف الدكتور حاتم أنور وكيل وزارة الطب البيطرى بمحافظة الغربية، أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ  174 ألفًا و697 حيوانًا من الأبقار والأغنام والماعز، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة.

 

ترقيم الماشية
ولفت إلى أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين؛ للوصول إلى المستهدف، وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
 
وفي سياق متصل، تحفظت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، على 268 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، داخل محلات للمستلزمات البيطرية.
كان الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية.

الجلد العقدي للأبقار وجدرى الأغنام والأدوية الكافية واللقاحات والأدوية تطبيق الإجراءات الاحترازية

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