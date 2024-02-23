برلمانى يُطالب المجتمع الدولى بدعم رؤية مصر لوقف إبادة الشعب الفلسطينى

قال الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن المذكرة والمرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تاريخية.

واعتبر هذه المرافعة بمثابة دليل قاطع على إصرار واستمرار مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه المرافعة رفيعة المستوى كشفت للعالم كله جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.



وطالب عضو مجلس النواب فى بيان، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بسرعة التدخل لدعم رؤية مصر، والتى تتمثل فى ضرورة الوقف الفورى لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وتساءل: إلى متى يقف المجتمع الدولى صامتًا ومتفرجًا على أبشع جرائم الحرب والإبادة الجماعية التى تقوم بها حكومة الاحتلال على مدى أكثر من 75 عامًا ضد الفلسطينيين، مطالبًا من شرفاء العالم سرعة التحرك لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتوصل لوقف لإطلاق النار لاسيما وأن العدوان الذي بدأ أكتوبر 2023 هو الأعنف فى التاريخ، حيث استشهد ما يربو على 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، بالإضافة إلى آلاف الإصابات.

دور تاريخي لدعم الفلسطينيين

قال عضو البرلمان، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تأتى فى إطار دورها التاريخى لدعم الفلسطينيين ومواصلة جهودها القصوى من أجل مساندة الأشقاء والتمسك بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق لإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على أراضيه بحدود الرابع من يونيو 1967.

وأشار إلى أن هذه المرافعة أكدت للعالم كله أن مصر لن تتخلى أبدًا عن دعمها بجميع الوسائل وفى مختلف المحافل الإقليمية والدولية؛ لدعم القضية الفلسطينية التى تتصدر اهتمامات الدولة.

قال الدكتور محمد سليم، إن المرافعة والمذكرة التى تقدمت بها مصر لمحكمة العدل الدولية كانتا معبرتين بكل الصدق والأمانة عن صوت ومعاناة المواطن الفلسطيني وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب المجتمع الدولى سرعة التحرك لدعم الرؤية المصرية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة التي تجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تحقيق حلم الفلسطينيين فى اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.