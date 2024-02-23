الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى يُطالب المجتمع الدولى بدعم رؤية مصر لوقف إبادة الشعب الفلسطينى

الدكتور محمد سليم
الدكتور محمد سليم

قال الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن المذكرة والمرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تاريخية.

واعتبر هذه المرافعة بمثابة دليل قاطع على إصرار واستمرار مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه المرافعة رفيعة المستوى كشفت للعالم كله جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطيني الأعزل. 

txt

أيمن الرقب لـ"الدستور": مرافعة مصر فى محكمة العدل الدولية تاريخية


وطالب عضو مجلس النواب فى بيان، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بسرعة التدخل لدعم رؤية مصر، والتى تتمثل فى ضرورة الوقف الفورى لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التى تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وتساءل: إلى متى يقف المجتمع الدولى صامتًا ومتفرجًا على أبشع جرائم الحرب والإبادة الجماعية التى تقوم بها حكومة الاحتلال على مدى أكثر من 75 عامًا ضد الفلسطينيين، مطالبًا من شرفاء العالم سرعة التحرك لانهاء معاناة الشعب الفلسطيني والتوصل لوقف لإطلاق النار لاسيما وأن العدوان الذي بدأ أكتوبر 2023 هو الأعنف فى التاريخ، حيث استشهد ما يربو على 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، بالإضافة إلى آلاف الإصابات.

دور تاريخي لدعم الفلسطينيين

قال عضو البرلمان، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية تأتى فى إطار دورها التاريخى لدعم الفلسطينيين ومواصلة جهودها القصوى من أجل مساندة الأشقاء والتمسك بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق لإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية على أراضيه بحدود الرابع من يونيو 1967.

وأشار إلى أن هذه المرافعة أكدت للعالم كله أن مصر لن تتخلى أبدًا عن دعمها بجميع الوسائل وفى مختلف المحافل الإقليمية والدولية؛ لدعم القضية الفلسطينية التى تتصدر اهتمامات الدولة.

 قال الدكتور محمد سليم، إن المرافعة والمذكرة التى تقدمت بها مصر لمحكمة العدل الدولية كانتا معبرتين بكل الصدق والأمانة عن صوت ومعاناة المواطن الفلسطيني وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب المجتمع الدولى سرعة التحرك لدعم الرؤية المصرية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة التي تجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تحقيق حلم الفلسطينيين فى اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب بمجلس النواب الإسرائيلية الفلسطينية مصر محكمة العدل الدولية

مواد متعلقة

مجلس أمناء الحوار الوطنى يثمن قرار مجلس الوزراء بالمشاركة فى الجلسات

برلمانية: صفقة الاستثمار الكبرى تهدف لزيادة موارد النقد الأجنبى

حزب "الاتحاد": الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر تحقق انفراجة في التحديات الاقتصادية

رئيس المستقلين الجدد يثمن جهود الدولة في دعم التنمية الاقتصادية

الكشكى: انطلاق الجلسات العلنية المتخصصة فى الحوار الوطنى بمشاركة حكومية الأسبوع المقبل

برلماني مشيدا بكلمة مصر أمام "العدل الدولية": كشفت انتهاكات الاحتلال

برلماني: مرافعة مصر أمام "العدل الدولية" انتصار للقضية الفلسطينية

حزب الجيل: الجمهورية الجديدة عززت من دور الشباب بتأهيلهم وتمكينهم

الأكثر قراءة

عاجل| "الأرصاد": طقس دافئ اليوم الجمعة.. والقاهرة تسجل 21 درجة

النهارده كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الأربعاء وتاريخ ليلة النصف

بعد 216 ساعة بحث.. "بوست وقطعة خيش" أسقطا قاتل طالب الدقهلية

"قمار وفدية".. مدرس فيزياء ونجار كلمة السر فى مقتل طالب الدقهلية

نشاط الرئيس السيسى وأكبر صفقة استثمار تتصدر عناوين الصحف

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

د هند جاد

هانى الناظر.. الحكيم الإنسان

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «2 - 3»

وائل لطفي

طاقة أمل

ماجد حبته

فتح وحماس فى موسكو!

محمد رفعت

"طابا – العريش".. ضربة معلم

محمد عبدالعزيز

سيدة أخرى من مصر.. نموذج مشرف للمرأة

جلال حمام

وما زال الإفك الصهيونى مستمرًا!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة

"رويترز": زيارة هنية للقاهرة إشارة قوية بأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة مستمرة

الصين لـ"العدل الدولية": الشعب الفلسطيني يكافح من أجل تقرير مصيره