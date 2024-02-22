الخميس 22 فبراير 2024
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سياسي

برلمانية: صفقة الاستثمار الكبرى تهدف لزيادة موارد النقد الأجنبى

النائبة ميرال جلال
النائبة ميرال جلال الهريدي

ثمّنت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي قرارات مجلس الوزراء اليوم بالموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، مؤكدة أن هذه الاستثمارات تفتح الباب أمام زيادة موارد الدولة المصرية من النقد الأجنبي والعملة الصعبة.

وأكدت "الهريدي"، في بيان لها اليوم، أن هذه الاستثمارات تعكس نجاح الدولة المصرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي في إبرام صفقة تدعم ملف الاقتصاد المصري دعمًا كبيرًا، وذلك من خلال خطوات تجذب مزيدا من المشروعات والاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن هذا يعكس أيضًا نجاح خطوات الحكومة في توفير بيئة تشريعية وتنفيذية للاستثمار والمستثمرين محليًا ودوليًا.

 

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وأوضحت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، عكفت على توفير مزيد من الحوافز الاستثمارية وتذليل العقبات ومنح مميزات استثمارية لتسهيل الاستثمار في مصر، سعيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات المختلفة، وصناعة سياج أمني يحافظ على الاستقرار الاقتصادي والتقدم التنموي رغم أية تحديات، وهو ما مكنها من الصمود من أزمة كورونا ومرورا بالحرب الروسية الأوكرانية وحتى الأزمات الراهنة المحيطة والتي أثرت على اقتصاديات كبرى.

وأشارت النائبة ميرال الهريدي إلى أن هذه الجهود وهذه الصفقة ستكون لها تأثيرات كبرى أيضًا على الإصلاح الاقتصادي الذي تمضي فيه مصر، وتسهم في حل أزمة النقد الأجنبي وتوفيره، وكذلك توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، وتحسين الأوضاع الاقتصادية في الداخل.

النائبة ميرال جلال الهريدي مجلس النواب حماة الوطن الأمن القومي الدولة المصرية

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