الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

"البحوث الإسلامية" يوجه قافلة توعوية إلى الواحات البحرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قافلة توعوية إلى الواحات البحرية بمحافظة الجيزة؛ ضمن خطة المجمع للتواجد في المناطق النائية والمهمة والوصول إلى المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف الجهود الدعوية والتوعوية التي ينفذها وعاظ وواعظات الأزهر في جميع محافظات الجمهورية.

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وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن القافلة تركز على أهمية القيم الأخلاقية والمجتمعية والتعاون في مواجهة التحديات الراهنة، من خلال المناقشة الحية مع الناس والاستماع إليهم وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم؛ فضلًا عن توضيح دور القيم في بناء الوطن وتحقيق جوانب التراحم والتآلف بين الناس، مضيفًا أن برنامج عمل القافلة يركز على الشباب، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة في مراكز الشباب والنوادي؛ للتأكيد على أهمية البناء المتكامل للشباب، وتوعيتهم بالقضايا المحيطة بهم؛ من أجل إعداد جيل قادر على البناء والتنمية وتحمل المسئولية.

وأضاف "عياد"، أن القوافل التي يطلقها المجمع، ويشارك فيها وعاظ الأزهر وواعظاته تعمل وفق برنامج توعوي يسعى للتواصل مع جميع فئات الشعب المصري؛ للتركيز على توعيتهم بسبل المواجهة لحملات التضليل، وكيفية استعادة الثقة وتحمل المسئولية، مع ضرورة تنمية قيمة الإيجابية عند كل مواطن، بما يسهم في بناء الوطن.

البحوث الإسلامية بالأزهر قافلة توعوية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر

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