مفتى الجمهورية ينعى هانى الناظر: فقدنا قيمة علمية كبيرة

نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وقال مفتي الجمهورية: فقدنا قيمة علمية كبيرة ساهم بأبحاثه العلمية في خدمة العلم والأمراض الجلدية والتخفيف من معاناة المرضى.

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الدكتور هاني الناظر ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه وطلابه، سائلًا المولى- عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.