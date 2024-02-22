الخميس 22 فبراير 2024
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الدين لله

مفتى الجمهورية ينعى هانى الناظر: فقدنا قيمة علمية كبيرة

الدكتور هاني الناظر
الدكتور هاني الناظر

نعى الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وقال مفتي الجمهورية: فقدنا قيمة علمية كبيرة ساهم بأبحاثه العلمية في خدمة العلم والأمراض الجلدية والتخفيف من معاناة المرضى.

وتوجَّه المفتي بخالص العزاء والمواساة لأسرة الدكتور هاني الناظر ولكل أهله وذويه وزملائه ومحبيه وطلابه، سائلًا المولى- عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لد ور وهيئات الإفتاء الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابق ا

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