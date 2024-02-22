الخميس 22 فبراير 2024
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الدين لله

نقيب الأشراف يهنئ خادم الحرمين وولى العهد بيوم تأسيس المملكة

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز و نقيب الأشراف

هنَّأ محمود الشريف نقيب الأشراف، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والمملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعبًا، بالعيد الوطني لتأسيس المملكة، الذي يوافق 22 فبراير كل عام.

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المفتي يهنِّئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بيوم تأسيس المملكة

وتقدم نقيب الأشراف بخالص التهنئة للشعب السعودي الشقيق ولسائر المؤسسات الدينية والوطنية ولكل المخلصين لهذا البلد الغالي في نفوس العرب والمسلمين جميعًا، مشيدًا بما يقدمه الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من جهود لتعظيم دور المملكة الإقليمي والدولي وخدمة ضيوف بيت الرحمن.

ودعا نقيب الأشراف المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقائدها، وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد.

وتحتفي المملكة العربية السعودية، في ٢٢ فبراير كل عام، بذكرى تأسيسها ووحدتها التي تعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبدالعزيز رقم 2716 الموافق ليوم 23 من سبتمبر عام 1932 م- 17 من شهر جمادي الأول عام 1351 هجري، حيث قضى بتحويل اسم الدولة السعودية الثالثة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمير محمد بن سلمان

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