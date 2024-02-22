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مصر

الأحد.. انطلاق فعاليات الدورة العربية الـ18 لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادي

الدكتور أحمد عكاوي
الدكتور أحمد عكاوي

أكد رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور أحمد عكاوي، حرص الجامعة على تنظيم اللقاءات القمية والتي تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين طلاب الجامعات وزيادة برامج وأنشطة المجلس العربي للأنشطة الطلابية للممارسة والمنافسة المنظمة من خلال تلك اللقاءات وإكساب الطلاب الخبرات والمهارات والسلوك القويم التي تتصف بها قواعد وقوانين الأنشطة الطلابية.

جامعة جنوب الوادي تحتل المركز الـ18 محليًا في تصنيف "ويبومتركس الإسباني"

جاء ذلك خلال إعلان رئيس الجامعة اليوم الخميس، عن انطلاق الدورة العربية الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم في الفترة من 25 حتى 29 فبراير برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

من جهته، قال الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الدورة العربية الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم يشارك فيها 15 جامعة مصرية وهي (بنها – المنيا – الإسكندرية – المنيا الأهلية – سوهاج – المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية – هليوبوليس – المستقبل – عين شمس – حلوان – سيناء – النيل – النهضة – جنوب الوادي الأهلية) بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادي.

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