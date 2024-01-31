جامعة جنوب الوادي تحتل المركز الـ18 محليًا في تصنيف "ويبومتركس الإسباني"

أعلن رئيس جامعة جنوب الوادي، الدكتور أحمد عكاوي، عن حصول الجامعة على المركز الـ 18 محليا في تصنيف "ويبومتركس الإسباني" نسخة يناير 2024، من بين 79 جامعة مصرية مدرجة، فيما جاء ترتيب الجامعة إفريقيا في المركز 43 من بين 2057 جامعة مدرجة بالتصنيف بتحسن 7 مراكز عن العام الماضي.



وقال رئيس الجامعة في تصريحات له، إن تقرير التصنيف في نسخته الحالية يشير إلى تقدم الجامعة 216 مركزًا عالميًا عن الإصدار السابق الذي بدوره شهد قفزة الجامعة 133 مركزا مما يشير إلى تقدم 349 مركزا خلال العام الماضي والحالي.

وأشاد رئيس الجامعة بالإنجاز الذي تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميزا، وبالمجهودات المبذولة من منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والجهاز الإداري وثمن دور لجنة التصنيف الدولي في تحقيق تكامل جهود الجامعة نحو طريقها بالارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة العلمية الإقليمية والدولية.



ومن جانبه، قال الدكتور حمودة محمد دردير رئيس لجنة التصنيف الدولي بالجامعة إن هذا التصنيف يصدر من مؤسسة "cybermetrics Lab" وهي تابعة لـ(CSIC) وتعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد كذلك التصنيف هو الأكبر من حيث عدد الجامعات المدرجة عالميا، وتعتمد منهجيته على نسبة 50% للمعرفة العامة المُشتركة وتأثير محتوي الموقع الإلكتروني للجامعة، ونسبة 10% من عدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات (Google scholar)، و40% عدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى 10% استشهادًا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة.