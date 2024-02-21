الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الملا يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين إنبي وشركات عالمية

وزير البترول
وزير البترول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي انبي و CB&I وقعها المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس عماد علوان مدير مبيعات شركة CB&I للتعاون في مشروعات تحول الطاقة، والمشروعات التي تتطلب إنشاء صهاريج تخزين ذات درجات حرارة منخفضة ومبردة في الحقول في مصر ودول شمال أفريقيا ودول الشام ودول مجلس التعاون الخليجي. 

السفيرة  النرويجية بالقاهرة

كما شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفيرة النرويجية بالقاهرة هيلدا كميتسدال توقيع مذكرة تفاهم بين شركة انبي وشركة DNV بهدف التعاون في مجال التنظيم والتسويق والتنفيذ للبرامج التدريبية المتخصصة لقطاع البترول المصري.

وقع مذكرة التفاهم المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى، مع Lynda tezkratt المدير التنفيذي للشركة في افريقيا.

 

مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى من إنتاج الهيدروجين الأخضر بشركة النصر للبترول 

كما شهد وزير البترول، توقيع مذكرة تفاهم لدراسة الجدوى من إنتاج الهيدروجين الأخضر بشركة النصر للبترول بالسويس في إطار خطط قطاع البترول المصري لتطبيق المشروعات الخضراء وتحقيق الاستدامة البيئية.

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وقع المذكرة المهندس محمد عبدالله رئيس شركة النصر للبترول و أسامة عبدالمجيد الرئيس الاقليمي لشركة يوكاجاوا الشرق الأوسط وافريقيا وأمين صابرالرئيس التنفيذي لشركة GTS ضمن فعاليات مؤتمرومعرض مصر الدولي للطاقة 2024 EGYPES، تتضمن مذكرة التفاهم إعداد دراسات جدوى مبدئية وتصورعام وتحديد جميع المرافق اللازمة لمشروع إنشاء وحدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل شركة النصر للبترول ليتم استخدامه بنسبة محددة كوقود احتراق مع الغاز الطبيعى داخل أفران وحدات التقطير والغلايات، ويتم تغذية وحدة إنتاج الهيدروجين الأخضر من الطاقة الكهربية المولدة بمحطة الطاقة الشمسية الجاري إنشاؤها بالشركة بقدرة 1 ميجا وات، ويعد هذا المشروع أحد المشروعات  الطموحة التي تتبناها شركة النصر للبترول تنفيذا لمحاور عمل استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات والتحول الطاقي.

وزير البترول مذكرة تفاهم وائل لطفي شركة إنبي مجلس التعاون الخليجي

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