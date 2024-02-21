الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة سيدتين بالتسمم بعد تناولهما وجبة فسيخ فى الدقهلية

الاسعاف
الاسعاف

أصيبت ربتا منزل بحالة تسمم  إثر تناولهما وجبة أسماك مملحة "فسيخ" بقرية دميرة مركز طلخا محافظة الدقهلية، وجرى نقلهما إلى مستشفى نبروه المركزي لتلقي العلاج، وبسؤالهما قررتا شرائهما الفسيخ من محل بمدينة بلقاس.

البداية بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من مستشفى نبروه المركزي بوصول كل من "سهام.إ"، ربة منزل، ومقيمة قرية دميرة دائرة المركز، ونجلة خالتها"دينا.م "، ربة منزل، ومقيمة بندر بلقاس، مصابتان بحالة إعياء شديد "بادعاء تسمم غذائي".

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى المستشفى وبسؤال المصابتين قررتا بقيامهما بتناول وجبة أسماك "فسيخ" بمنزل الأولى قامتا بشرائه من محل كائن بميدان خطاب ببندر بلقاس وعقب ذلك شعرتا بحالة إعياء شديد فتوجها إلى المستشفى ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك.

 وباستدعاء مالك المحل ويدعى"أحمد.م" ومقيم بندر بلقاس، قرر بقيامه ببيع كميات من الفسيخ ولم يتلق ثمة شكاوى من المواطنين وأضاف أن المحل مرخص.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اسماك مملحة فسيخ محافظة الدقهلية مدير أمن الدقهلية مدينه بلقاس

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