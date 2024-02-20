الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

ملتقى الشارقة يكرم 4 رموز أدبية مصرية بـ"الأعلى للثقافة".. الإثنين

ملتقى الشارقة للتكريم
ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي

أعلن ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، تكريم 4 من رموز الأدب في مصر، في تقليد يقام في مصر للمرة الخامسة، وذلك في الحادي عشر من السادس والعشرين فبراير الجاري بالمجلس الأعلى للثقافة، وهم الدكتور محمد حسن عبدالله، الدكتور حسين حمودة، الأديبة سحر توفيق، الأديب سيد الوكيل.

 

يأتي ذلك في إطار مبادرة "ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي" الذي تنظمه دائرة الشارقة للثقافة وتهدف إلى تكريم الشخصيات التي ساهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة والاحتفاء بإنجازاتهم الفكرية والأدبية؛ ويتم التكريم في بلدان المكرمين بالتعاون مع الوزارات والهيئات الثقافية الرسمية ببلدان المكرمين.

ويقام التكريم تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ وبحضور ورعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، حيث من المقرر أن يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، حفل التكريم الذي يقيمه ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي؛ في تمام الساعة الحادية عشرة ظهرًا يوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024.

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تكريم 4 أدباء تونسيين في إطار النسخة 15 من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي

على جانب آخر، شهدت مدينة سيدي بوسعيد في تونس في شهر يناير الماضى تكريم 4 أدباء تونسيين في إطار النسخة الخامسة عشرة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، وهم: الدكتور المنجي الكعبي، والكاتب التّهامي الهاني، والدكتورة فوزية الزاوق، والشاعر سالم الشعباني.

أُقيم حفل التكريم في قصر النجمة الزهراء في مدينة سيدي بوسعيد التاريخية، بحضور عبد الله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، وحياة قطاط القرمازي، وزيرة الشؤون الثقافية التونسية، وإيمان السلامي، سفيرة دولة الإمارات لدى تونس، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وكوكبة من المثقفين والأدباء وأهالي المكرمين.

استهل حفل الافتتاح بعرض تناول دور الشارقة في دعم المبدعين العرب، بالإضافة إلى استعراض  السير الإبداعية للمكرمين الأربعة، وما حققوه من نتاج أدبي زاخر خلال سنوات من العمل الثقافي الدؤوب.

أدار فقرات الحفل الناقد التونسي حاتم الطرابلسي، ورحّب في البداية بالحضور، وأشار إلى الدور الفاعل التي تمثله الشارقة في دعم الثقافة والمثقفين العرب في العديد من الفعاليات الثقافية، ومنها ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي.

أبرز المكرمين في ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي بدورته الرابعة

وكرم الملتقى في دورته الرابعة لعام 2023 من رموز الأدب في مصر، الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، والدكتور محمد زكريا عناني، والأديب عبده جبير، والأديب جار النبي الحلو.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور حسين حمودة سيد الوكيل سحر توفيق الدكتور محمد حسن عبدالل الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المجلس الأعلى حاكم الشارقة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي

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