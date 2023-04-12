منهم عناني والحلو.. ملتقى الشارقة الثقافي يكرم 4 من رموز الأدب المصري

يكرّم ملتقى الشارقة الثقافي 4 من رموز الادب في مصر وذلك في الحادي عشر من شهر مايو المقبل بالمجلس الأعلى للثقافة.

المكرمون هو الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي، والدكتور محمد زكريا عناني، والأديب عبده جبير، والاديب جار النبي الحلو.

أحمد شمس الدين الحجاجي

أما عن الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجي فهو أستاذ بكلية الآداب - قسم اللغة العربية- جامعة القاهرة، ولد في الأقصر في سنة 1935م، وخلال دراسته الجامعية (1955 ـ 1959) درس تحت إشراف أساتذة كبار منهم سهير القلماوي وشوقي ضيف ومحمد كامل حسين وشكري محمد عياد. حصل عام 1965م على درجة الماجستير في النقد المسرحي في مصر، ثم على الدكتوراه في سنة 1973 بأطروحته «الأسطورة في المسرح المصري المعاصر»، كما نال على جائزة الدولة التقديرية للآداب لعام 2010.

إضافة إلى مقالات وكتب متعددة في مجال النقد الأدبي والمسرح، فقد ألّف الأستاذ الحجاجي رواية «سيرة الشيخ نور الدين» و«نالت الرواية قبولا حسنًا في الأوساط الأدبية واختيرت ضمن أفضل مائة رواية في القرن العشرين». وأصبحت هذه الرواية مسلسلاً تلفزيونيًا بعنوان «درب الطيب».

محمد زكريا عناني

أما عن محمد زكريا عناني فهو شاعر وأديب وأستاذ جامعي يعمل بقسم اللغة العربية بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية كما يرأس «هيئة الفنون والعلوم الإجتماعية» بالإسكندرية من مواليد 6 سبتمبر 1936 بمدينة أبو قير بالإسكندرية لأسرة صعيدية تنتمي إلى مركز الوقف بمحافظة قنا.

عبده جبير

أما عن "عبده جبير" فهو أديب وروائي وكاتب ينتمي إلى جيل السبعينيات، صدر له عدد من الروايات والمجموعات القصصية منها "تحريك القلب" "مواعيد الذهاب إلى آخر الزمان" و"سبيل الشخص" و"رجل العواطف يمشي على الحافة".

جار النبي الحلو

أما عن جار النبي الحلو فهو أديب مصري من مواليد 29 يناير عام 1947 في المحلة الكبرى حصل المؤهل الدراسى دبلوم معهد إعداد فنيين تجارى شارك المؤلفات الأدبيةا لقبيح والوردة ( قصص قصيرة ) ـ طعم القرنفل ( قصص قصيرة ) ـ الحدوتة في الشمس ( قصص قصيرة ) ـ طائر فضي ( قصص قصيرة ) وغيرها من الأعمال.