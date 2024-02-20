الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

قيادى بحماس: نحن مع أى مسار ينتهى بوقف كامل لإطلاق النار فى غزة

حماس
حماس

قال القيادي بحركة حماس حسام بدران، اليوم الثلاثاء، إننا نتشاور مع الفصائل الفلسطينية التي تشاركنا الرؤية، مؤكدًا نحن مع أي مسار ينتهي بوقف كامل لإطلاق النار في غزة. 

وأضاف أن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول ضرورة توصل حماس وإسرائيل لاتفاق غير موفقة، مشيرًا إلى أن الرد على مقترح الهدنة هو وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي. 

كما أوضح بدران، أن وفد الحركة إلى القاهرة هدفه التشاور. 

وقف إطلاق النار بشكل فوري

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وفي السياق ذاته دعا حزب العمال إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في غزة للمرة الأولى في محاولة لتجنب ما يهدد بأن يكون أكبر تمرد ضد كير ستارمر منذ أن أصبح زعيمًا للحزب.

نشرت المعارضة تعديلًا مكونًا من 237 كلمة لاقتراح الحزب الوطني الأسكتلندي يوم الثلاثاء يحدد موقف الحزب من أزمة الشرق الأوسط، والذي يأملون أن يدعمه نواب حزب العمال بدلًا من تعديل منفصل من الحزب الوطني الأسكتلندي يدعو بشكل أكثر صراحة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وتذهب صياغة حزب العمال إلى أبعد مما ذهب إليه الحزب في الماضي في الدعوة إلى وقف إطلاق النار. 

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال ستارمر إنه يريد أن "يتوقف القتال الآن"، لكنه كان مترددًا في دعم وقف فوري ودائم لإطلاق النار، نظرًا لأن حماس هددت بتنفيذ المزيد من الهجمات مثل تلك التي وقعت في 7 أكتوبر.

وبينما يدعم التعديل "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية"، فإنه يوضح أنه لا يريد لإسرائيل أن توقف القتال ما دامت حماس مستمرة في التهديد بالعنف.

ويدعو التعديل إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وهو ما يعني وقفًا فوريًا للقتال ووقفًا لإطلاق النار يستمر وتلتزم به جميع الأطراف، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن أن يتوقع من إسرائيل وقف القتال إذا استمرت حماس في العنف وأن الإسرائيليين لديهم الحق، للتأكيد على أن رعب السابع من أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى".

كما يدعو الإسرائيليين إلى عدم دخول رفح، حيث تأوي 1.5 مليون شخص؛ والسماح بدخول المساعدات إلى غزة؛ من أجل إنهاء عنف المستوطنين الإسرائيليين، ومن أجل بذل جهد دبلوماسي نحو حل الدولتين.

حماس إسرائيل وقف إطلاق النار الحرب الاسباب الانسانية

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