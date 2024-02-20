فيتو أمريكي ضد مشروع القرار الجزائري حول وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، عن فيتو أمريكي ضد مشروع القرار الجزائري حول غزة، حسبما أفادت وكالة اسوشتيد برس.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو الثلاثاء إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، في حين وزعت اقتراحها الخاص بهدنة نهائية في وقت يتعرض فيه الرئيس جو بايدن لضغوط للتراجع.

ويطالب القرار الذي أعدته الجزائر "بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ويجب احترامه من قبل جميع الأطراف".

التحرك إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة

ويأتي التصويت في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل للتحرك إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث فر نحو 1.4 مليون شخص، كجزء من مهمتها لتدمير حماس، الا ان الاحتلال يواجه ضغوطا متزايدة للتوقف، بما في ذلك من أقرب حلفائها الولايات المتحدة.

ويعارض مشروع القرار "التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، كما يطالب بالإضافة إلى ذلك بالإفراج عن جميع الرهائن التابعين لحماس.

ولكن على غرار المسودات السابقة الأخرى التي رفضتها الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن النص الجديد لا يدين هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأدى هذا الهجوم إلى مقتل نحو 1160 شخصا في جنوب إسرائيل، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وأدت الحملة الانتقامية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 29 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لآخر إحصاء صادر عن وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.

الفيتو الأمريكي

وحذرت الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع من أن النص الذي قدمته الجزائر غير مقبول، وهددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود يوم الاثنين: "لا نعتقد أن منتج المجلس هذا سيساعد الوضع على الأرض".

"إذا تم طرح هذا القرار للتصويت، فلن يتم المضي قدمًا".

ووفقا لوود، فإن تمرير مثل هذا القرار لوقف إطلاق النار من شأنه أن يعرض للخطر المفاوضات الدبلوماسية الحساسة الجارية والتي يمكن أن تشهد إطلاق سراح الرهائن من غزة.

وبدلا من ذلك بدأت الولايات المتحدة توزيع مسودة بديلة اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين.

وفي حين أن هذا النص يتضمن كلمة "وقف إطلاق النار" - والتي تجنبتها الولايات المتحدة في السابق باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مسودتين في أكتوبر وديسمبر استخدمتا هذا المصطلح - إلا أنه لا يدعو إلى إنهاء الأعمال العدائية على الفور.

وصرح مسؤول اميركي رفيع المستوى اليوم الاثنين بأنه لا يوجد "موعد نهائي" للتصويت على المسودة الاميركية، مضيفا أنه لن يكون هناك "استعجال".