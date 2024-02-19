الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كيف اشعل الصاروخ الهندي الجديد سباق التسلح الاقليمي؟

الهند
الهند

سلطت صحيفة آسيا تايمز، الضوء على اعتزام الهند إطلاق صاروخ جديد من الغواصات ويشعل التسلح الاقليمي، مشيرة الى أن يعتبر رد صاروخي جديد يتقدم على الصين وباكستان، مما يضيف عنصراً بحرياً قابلاً للنجاة الى القوة الصاروخية النووية البرية الهندية. 

واوضحت الصحيفة يمثل الاختبار الوشيك الذي تجريه الهند لصاروخ كروز الذي تطلقه الغواصات خطوة مهمة في تحديث البحرية الهندية، والردع الاستراتيجي في مواجهة باكستان، وزيادة المنافسة مع الصين في المحيط الهندي، ومع ذلك، فإن الاختبار المعلن عنه مسبقًا يمكن أن يعمل على تهدئة التوترات المتصاعدة مع باكستان.

اختبار الصاروخ الجديد في مارس المقبل 

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كما افادت الصحيفة أن الهند من المقرر أن تختبر في مارس صاروخًا باليستيًا يبلغ مداه 500 كيلومتر من ساحلها الشرقي، ومن المرجح أن يتم تركيب SLCM، التي طورتها منظمة البحث والتطوير الدفاعي (DRDO)، على الغواصات التقليدية المصنعة محليًا (SSK) التي خططت لها البحرية الهندية في إطار المشروع 75 الهند.

Project 75 India، والمعروف أيضًا باسم Kalvari-class SSK، هو Scorpene SSK مصمم فرنسيًا وتمتلك الهند خمسة منها وتخطط لامتلاك تسعة منها في الخدمة.

كما يحتوي SLCM الجديد في الهند على نوعين مختلفين، صاروخ كروز للهجوم الأرضي (LACM) وصاروخ كروز المضاد للسفن (ASCM)، ويتميز كلا الطرازين بتقنيات مثل التحكم في قوة الدفع، ونشر الجناح أثناء الطيران، وبدء تشغيل المحرك أثناء الطيران، ومن المتوقع أيضًا أن يتم بيع SLCM إلى الدول الصديقة بعد اختباره بدقة وإدخاله في الجيش الهندي.

وتشبه قدراته صاروخ كروز نيربهاي الذي يُطلق من الأرض (GLCM)، والذي تبلغ حمولته 450 كيلوغرامًا ويصل مداه إلى 800-1000 كيلومتر، وفقًا لموقع Missile Threat.

يتم إطلاق Nirbhay من منصة إطلاق متنقلة أرضية ويمكنه حمل رؤوس حربية أحادية أو عنقودية شديدة الانفجار أو رأس حربي نووي بقوة 12 كيلو طن. وهي مجهزة بمحرك معزز للوقود الصلب تم التخلص منه بعد وقت قصير من الإطلاق ثم يتحول إلى محرك نفاث توربيني بسرعة 0.65 ماخ.

يقول تقرير التهديد الصاروخي أن نظام الملاحة بالقصور الذاتي (INS) / جهاز استقبال GPS يوجه Nirbhay ويمكن استخدام نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية الهندي الأصلي لتحسين دقته. كما اختبرت الهند نسخة SLCM من صاروخ كروز براهموس الأسرع من الصوت.

تدعي شركة Brahmos Aerospace أنه يمكن إطلاق Brahmos SLCM من عمق 40-50 مترًا من قاذفة معيارية رأسية مثبتة في هيكل الغواصة وأنها مطابقة للنسخة التي يتم إطلاقها من السفينة.

واشارت صحيفة The Times of India إلى أن طائرة Nirbhay التي تقل عن سرعة الصوت ستكمل طائرة Brahmos الأسرع من الصوت، مما يوفر للقادة المزيد من الخيارات أثناء الصراع المحتمل.

قد يكون نشر Brahmos بأعداد كبيرة مكلفًا للغاية، مما يستلزم خيارات أقل قدرة ولكن أقل تكلفة مثل Nirbhay GLCM وSLCM الجديد في الهند للحفاظ على قدرات الضرب الدقيقة بعيدة المدى مع توفير Brahmos للأهداف الحيوية.

الهند إطلاق صاروخ التسلح الاقليمي الصين باكستان

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