ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بالإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من نطاق دائرة مركزي شرطة الإسماعيلية وأبو صوير مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:-

وتمكن رجال الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام و5 كيلو جرام لمخدر الهيروين وميزان حساس.

كما ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام و3 كيلو جرام لمخدر الهيروين، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3،200،000) ثلاثة مليون ومائتان ألف جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.