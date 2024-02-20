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عالم

الكويت: نحرص على التعاون مع المنظمات الدولية فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر

المفوض سعد المهيني
المفوض سعد المهيني

 أكد نائب مساعد وزير الخارجية الكويتي لشئون حقوق الإنسان الوزير المفوض سعد المهيني حرص بلاده على الارتقاء بمكانتها الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وقال المهيني- خلال ورشة عمل تدريبية لأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، نظمتها وزارة الخارجية الكويتية، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، وتستمر يومين - إن تنظيم هذه الورشة يأتي من منطلق حرص الكويت على الارتقاء بمكانتها الدولية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وتطوير آليات عمل اللجنة الوطنية الدائمة عبر تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في محيطنا الإقليمي.

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من جانبها، قالت وكيل وزارة العدل الكويتية المساعد للشئون القانونية وعضو اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ (الاستراتيجية الوطنية) ريا الرشيدي إن الدورة تندرج ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجنة خلال الفترة الماضية بعنوان (تعزيز قدرات مجموعة الخبراء المركزية باللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين).

وأضافت أن الدورة تهدف إلى تدريب وصقل خبرات الكوادر الوطنية الكويتية من الجهات وأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين علاوة على التعرف على إطار العمل الدولي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال التي انضمت إليها دولة الكويت بموجب القانون رقم 5 لسنة 2006.

وذكرت أن الدورة تتناول استعراض أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والعالمية في مجال المنع والوقاية والتحقيق والمقاضاة لجرائم الاتجار بالأشخاص وتدابير وآليات وإجراءات حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص وفق أفضل الممارسات على المستويين الدولي والوطني.

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وأشادت ريا الرشيدي بجهود اللجنة الوطنية الدائمة في سبيل مكافحة الجرائم الدخيلة على ما جبل عليه المجتمع الكويتي من قيم إنسانية راسخة أكد عليها دستور دولة الكويت متمثلة في التسامح وتقبل الآخر.

وتهدف ورشة العمل إلى تعزيز قدرات أعضاء اللجنة الوطنية الدائمة وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية والمبادئ التوجيهية في تنفيذ بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وتطوير الاستراتيجية الوطنية وتقديم التقارير الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص.

وزير الخارجية الكويتي شؤون حقوق الإنسان سعد المهيني المنظمات الدولية الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار تهريب المهاجرين مجلس التعاون الخليجي

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